На севере Приамурья полевые работы идут в жестких условиях

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В конце сентября министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, специалисты амурского минсельхоза посетили предприятия северных территорий региона, занимающиеся разведением крупнорогатого скота мясного направления. Целью поездки был контроль за ходом полевых работ, заготовкой кормов, подготовкой помещений к зимнему содержанию животных.

Делегация побывала на таких предприятиях, как АО «Албазино» Сковородинского района, АО «Черняево» Магдагачинского района, ООО «АгроСевер-1», ООО «Север-2», ООО «АгроСевер-3», ОП «Саскаль» Шимановского района.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области, полевые работы по северным территориям региона проходят в жестких условиях. В результате избыточного переувлажнения почвы, подтопления, затопления земель сельскохозяйственного назначения произошла гибель сельхозкультур по ряду предприятий, находящихся в пойме реки Амур. Так, в АО «Черняево» погибли 160 гектаров овса и 120 гектаров сои; в ООО «Север-1» – 216 гектаров зерновых, 84 гектара кормовых и 726 гектаров сои; в ООО «Север-2» – 379 гектаров сои.

Ранние заморозки 9-10 сентября (до минус 8 градусов), зафиксированные на территории северных районов, значительно повредили оставшиеся посевы сои, что привело к недобору урожая.

«Несмотря на сложности, большая часть хозяйств, за исключением АО "Албазино", полностью обеспечило животноводство грубыми кормами, зернофуражом. Под посев 2019 года в полном объеме засыпаны семена зерновых культур, ведется обработка почвы. На момент проверки большая часть предприятий приступила к уборке сои», – отмечает пресс-служба министерства.

В работе приняли участие главы, заместители глав муниципальных районов, главы сельских поселений сел Албазино, Черняево, Кузнецово, Новогеоргиевка, Нововоскресеновка, Ушаково, Саскаль, руководители сельскохозяйственных предприятий.

По результатам работы были даны рекомендации по взаимодействию сельскохозяйственных организаций с главами сельских поселений. Рекомендации касаются развития сельского хозяйства на территориях, совершенствования структуры посевных площадей – в сторону увеличения посевов зерновых и кормовых культур, налаживания связей с соседними регионами – Якутией, Забайкальским краем – по поставкам грубых кормов и зерновых культур.