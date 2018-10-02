Вакцинация населения Белогорска от гриппа выполнена на 100 %

Прививочная кампания от гриппа завершена в Белогорске. Белогорские медики выполнили план по вакцинации населения на 100 %. Об этом сообщил главврач Белогорской больницы Анатолий Шеленок.

Чуть более чем за месяц привито около 12 тысяч детей и почти 19 тысяч взрослого населения Белогорска. Вакцинация юных белогорцев проводилась как в детских садах и школах, так и в детской поликлинике. Иммунизация взрослых выполнялась в медучреждении и в трудовых коллективах непосредственно на рабочих местах выездными прививочными бригадами медиков.

В единый день голосования, 9 сентября, в Белогорске в акции по вакцинации приняли участие около 1,3 тысячи человек. Учитывая, что вакцинация населения выполнена вовремя, белогорские медики надеются, что в этом году ситуация по заболеваемости гриппом в городе будет спокойной.

Специалисты напомнили, что основным и самым надежным способом защиты населения от гриппа и его осложнений является вакцинация. Сентябрь является наиболее благоприятным периодом для проведения иммунизации и выработки иммунитета. В это время регистрируются низкие показатели заболеваемости ОРВИ, отсутствует регистрация заболеваемости гриппом и до ежегодного эпидемического подъема имеется необходимое время для выработки стойкого иммунитета. При этом иммунитет, который выработался от гриппа в прошлом году, не спасет от гриппа в текущем. Поэтому делать прививку против гриппа следует ежегодно. Своевременная вакцинация предотвращает риск возникновения осложнений, в том числе заболеваемости внебольничными пневмониями и снижению уровня летальности.