Новый мэр Тынды Марина Михайлова не может избавиться от прежней команды

Свою команду Марина Михайлова сформировала вскоре после избрания. Это известные в городе люди. О будущих заместителях мэр отзывается как о профессионалах и заверяет, что в ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей. Однако трудность заключается в том, что с прежними замами подписаны бессрочные договоры. И покидать свои места добровольно они, судя по всему, не собираются.

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«Есть определенные проблемы. Я с ними переговорила и предложила по-хорошему попрощаться. Действительно, 17-м годом договоры были переделаны из срочных в бессрочные. С этой командой, которая боролась со мной на выборах, невозможно. К сожалению, за предыдущие пять лет и даже больше они показали себя как люди, не способные решать поставленные перед городом задачи. Поэтому прощаться будем однозначно. Пытаюсь решить вопрос мирным путем, не хотелось бы революции. Но в крайнем случае в самое ближайшее время есть правовые механизмы избавиться от них, и я это сделаю непременно», – рассказала Марина Михайлова.

Тем не менее с революционных, по местным меркам, преобразований она уже начала свое управление городом. Провела скромную инаугурацию без традиционного фуршета. Теперь нацелена при поддержке депутатов городской Думы, внести изменения в устав города и лишить определенных чиновников права получать из дефицитного тындинского бюджета пожизненные пенсии в дополнение к государственным, что, в свою очередь, приведет к значительной экономии бюджетных средств. Отмены так называемых «золотых парашютов» она добивалась уже давно, еще будучи депутатом.

«Монахова Ирина Николаевна – бывший председатель Думы уже получает эту доплату. Она складывается из того, что оклад бывшего председателя Думы умножается на коэффициент, у нас это 1,7. И из этой суммы вычитается государственное пенсионное обеспечение. В итоге получается почти 40 тысяч рублей ежемесячно, пожизненно из местного дырявого бюджета. На сегодняшний момент в комиссию по оформлению этих так называемых золотых парашютов обратились экс-мэр, экс-председатель Думы и экс-заместитель председателя Думы. То есть в теории люди рассчитывают еще по 120 тысяч рублей из нашего бюджета пожизненно тянуть – те люди, которым народ дал оценку, и оценку их работе на этих выборах», – высказалась мэр.

Она напомнила, что по федеральному закону органы местного самоуправления могут, но не обязаны назначать себе пожизненную доплату к государственной пенсии.

«Поэтому мы решили, что этим правом пользоваться мы не будем до тех пор, пока у нас бюджет будет дефицитным. А дыры у нас в бюджете громадные. Мы не можем социальные вопросы решать многие, потому что не хватает денег, и нелогично получается, что параллельно мы можем пожизненно кормить людей, которые особой пользы городу не принесли», – таково мнение Марины Михайловой.

Бюджет Тынды, по словам мэра, составляет порядка одного миллиарда 300 миллионов рублей. Еще одно предполагаемое нововведение в устав – это лишение заместителя председателя городской Думы права получать заработную плату. Благодаря этому город сможет экономить 1 600 тысяч рублей.

«Уже в этом году на сэкономленные 500 тысяч мы построим ледовый городок. Впервые в истории Тынды, с подсветкой, красивый», – пообещала градоначальница.

Также Марина Михайлова рассказала, что в первую очередь в городе необходимо обратить внимание на вопросы теплоснабжения, особенно некоторых проблемных домов, причем новостроек, на режим движения общественного транспорта.

По словам мэра, она уже успела пообщаться с некоторыми членами амурского правительства по рабочим вопросам. Призналась, что надеется на плодотворное сотрудничество с новым губернатором, несмотря на то, что они из разных политический партий.

«Ждем губернатора в гости. Надеюсь, разговор будет конструктивным и плодотворным, большие надежды возлагаю на нового губернатора. Любая партия – это люди. На сегодняшний момент у меня в команде два заместителя – члены "Единой России". И я думаю, что Тында покажет пример взаимного сотрудничества разных партий и направлений. Главная цель – это улучшение качества жизни города», – считает Михайлова.

Мэр заверила, что ее решимости изменить жизнь в городе хватит надолго. И все предвыборные обещания, в том числе об открытости и прозрачности работы властей, не останутся лишь обещаниями. Говорит, что опыта и знаний для управления городом у нее хватит.

«Меня хватит надолго. Я с 2005 года работаю депутатом, и я человек последовательный. Если мне надо добиться цели, я ее добьюсь. Сейчас мне даже легче в некотором плане, потому что руки развязаны. Я уже вижу первые результаты своей работы, вижу, как люди радуются, и это как раз огромный стимул, чтобы не забронзоветь и продолжать работу в этом направлении. Лет пять назад я стала правозащитником, поэтому достаточно хорошо знаю действующее законодательство. Я через суды последние пять лет исправляла косяки администрации. И как должна работать администрация, я знаю», – уверенно заявила руководитель Тынды.

Полное интервью с Мариной Михайловой можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» во вторник, 2 октября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».