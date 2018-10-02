Новый мэр Тынды Марина Михайлова не может избавиться от прежней команды
Вновь избранный мэр столицы БАМа Марина Михайлова пока не может работать со своей командой. Заместители прежнего градоначальника Евгения Черенкова не покидают свои должности, так как у них бессрочные договоры. Однако новый мэр безапелляционно заявляет, что так или иначе с ними распрощается. Об этом она рассказала в программе «Простые вопросы».
Свою команду Марина Михайлова сформировала вскоре после избрания. Это известные в городе люди. О будущих заместителях мэр отзывается как о профессионалах и заверяет, что в ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей. Однако трудность заключается в том, что с прежними замами подписаны бессрочные договоры. И покидать свои места добровольно они, судя по всему, не собираются.
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«Есть определенные проблемы. Я с ними переговорила и предложила по-хорошему попрощаться. Действительно, 17-м годом договоры были переделаны из срочных в бессрочные. С этой командой, которая боролась со мной на выборах, невозможно. К сожалению, за предыдущие пять лет и даже больше они показали себя как люди, не способные решать поставленные перед городом задачи. Поэтому прощаться будем однозначно. Пытаюсь решить вопрос мирным путем, не хотелось бы революции. Но в крайнем случае в самое ближайшее время есть правовые механизмы избавиться от них, и я это сделаю непременно», – рассказала Марина Михайлова.
Тем не менее с революционных, по местным меркам, преобразований она уже начала свое управление городом. Провела скромную инаугурацию без традиционного фуршета. Теперь нацелена при поддержке депутатов городской Думы, внести изменения в устав города и лишить определенных чиновников права получать из дефицитного тындинского бюджета пожизненные пенсии в дополнение к государственным, что, в свою очередь, приведет к значительной экономии бюджетных средств. Отмены так называемых «золотых парашютов» она добивалась уже давно, еще будучи депутатом.
«Монахова Ирина Николаевна – бывший председатель Думы уже получает эту доплату. Она складывается из того, что оклад бывшего председателя Думы умножается на коэффициент, у нас это 1,7. И из этой суммы вычитается государственное пенсионное обеспечение. В итоге получается почти 40 тысяч рублей ежемесячно, пожизненно из местного дырявого бюджета. На сегодняшний момент в комиссию по оформлению этих так называемых золотых парашютов обратились экс-мэр, экс-председатель Думы и экс-заместитель председателя Думы. То есть в теории люди рассчитывают еще по 120 тысяч рублей из нашего бюджета пожизненно тянуть – те люди, которым народ дал оценку, и оценку их работе на этих выборах», – высказалась мэр.
Она напомнила, что по федеральному закону органы местного самоуправления могут, но не обязаны назначать себе пожизненную доплату к государственной пенсии.
«Поэтому мы решили, что этим правом пользоваться мы не будем до тех пор, пока у нас бюджет будет дефицитным. А дыры у нас в бюджете громадные. Мы не можем социальные вопросы решать многие, потому что не хватает денег, и нелогично получается, что параллельно мы можем пожизненно кормить людей, которые особой пользы городу не принесли», – таково мнение Марины Михайловой.
Бюджет Тынды, по словам мэра, составляет порядка одного миллиарда 300 миллионов рублей. Еще одно предполагаемое нововведение в устав – это лишение заместителя председателя городской Думы права получать заработную плату. Благодаря этому город сможет экономить 1 600 тысяч рублей.
«Уже в этом году на сэкономленные 500 тысяч мы построим ледовый городок. Впервые в истории Тынды, с подсветкой, красивый», – пообещала градоначальница.
Также Марина Михайлова рассказала, что в первую очередь в городе необходимо обратить внимание на вопросы теплоснабжения, особенно некоторых проблемных домов, причем новостроек, на режим движения общественного транспорта.
По словам мэра, она уже успела пообщаться с некоторыми членами амурского правительства по рабочим вопросам. Призналась, что надеется на плодотворное сотрудничество с новым губернатором, несмотря на то, что они из разных политический партий.
«Ждем губернатора в гости. Надеюсь, разговор будет конструктивным и плодотворным, большие надежды возлагаю на нового губернатора. Любая партия – это люди. На сегодняшний момент у меня в команде два заместителя – члены "Единой России". И я думаю, что Тында покажет пример взаимного сотрудничества разных партий и направлений. Главная цель – это улучшение качества жизни города», – считает Михайлова.
Мэр заверила, что ее решимости изменить жизнь в городе хватит надолго. И все предвыборные обещания, в том числе об открытости и прозрачности работы властей, не останутся лишь обещаниями. Говорит, что опыта и знаний для управления городом у нее хватит.
«Меня хватит надолго. Я с 2005 года работаю депутатом, и я человек последовательный. Если мне надо добиться цели, я ее добьюсь. Сейчас мне даже легче в некотором плане, потому что руки развязаны. Я уже вижу первые результаты своей работы, вижу, как люди радуются, и это как раз огромный стимул, чтобы не забронзоветь и продолжать работу в этом направлении. Лет пять назад я стала правозащитником, поэтому достаточно хорошо знаю действующее законодательство. Я через суды последние пять лет исправляла косяки администрации. И как должна работать администрация, я знаю», – уверенно заявила руководитель Тынды.
Полное интервью с Мариной Михайловой можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» во вторник, 2 октября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».
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