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сегодня, 17:02 0

ДВЖД перечислила в бюджет Амурской области более двух миллиардов рублей

ДВЖД перечислила в бюджет Амурской области более двух миллиардов рублей
Фото: belnovosti.by

Дальневосточная железная дорога перечислила в бюджеты субъектов Дальнего Востока с января по сентябрь 2018 года 10 миллиардов 295 миллионов рублей налогов и взносов. Из них в бюджет Амурской области перечислят 2 миллиарда 323 миллиона.

Больше всего получил Хабаровский край – 4 миллиарда 644 миллиона рублей. У остальных субъектов ДФО сумма налоговых перечислений ниже, чем в Приамурье: Приморский край – 1 миллиард 858 миллионов, Сахалинская область – 707,4 миллиона рублей, Еврейская автономная область – 550,8 миллиона рублей, Республика Саха (Якутия) – 211,4 миллиона рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщает пресс-служба ДВЖД.

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#налоги #транспорт #экономика


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