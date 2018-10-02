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2октября
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сегодня, 16:46 2

Более 4 тонн рыбы без документов везли в Приамурье из Хабаровского края

Более 4 тонн рыбы без документов везли в Приамурье из Хабаровского края
Фото: garpunfish.ru

Россельхознадзор по Амурской области выявил нарушения при перевозке более 4 тонн рыбы. Продукция следовала в Приамурье из Хабаровского края. Теперь инцидентом займется полиция.

В сентябре сотрудники амурского Россельхознадзора совместно с полицейскими на автодороге «Амур» при досмотре транспорта выявили 3 факта перевозки из Хабаровского края в Амурскую область мороженой рыбы, в количестве более 4 тонн. На продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Перевозку груза приостановили, информация была передана в оперативный отдел УМВД, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Амурской области.

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#происшествия #торговля


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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    4 часа назад

    И куда теперь рыбку?

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    а самое прикольное, что эта рыбка не для магазинов и рынков.. народ в селах собирает машины с картохой и едет в приморье менять ее на рыбу, у жителей таких же сел..

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