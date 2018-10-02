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Хоккеисты космодрома Восточный поборются за кубок Благовещенска

Хоккеисты космодрома Восточный поборются за кубок Благовещенска
Фото: russian.space

25 сентября представители хоккейной команды «Космодром Восточный» приняли участие в заседании общественной спортивной организации «Федерация хоккея Амурской области». В ходе заседания было принято решение о вступлении хоккеистов в эту федерацию.

Членство даст игрокам Восточного возможность выйти на другой уровень, участвовать в спортивно-массовых мероприятиях по хоккею с шайбой, которые запланированы на 2018-2019 годы в Благовещенске и Приамурье. В этом сезоне в Амурской области пройдут региональный этап соревнований Ночной хоккейной лиги категории «18 плюс» и турнир по хоккею, посвященный памяти Е. А. Егорова и Р. И. Иртуганова.

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Как сообщается на сайте ЦЭНКИ, в Амурскую областную общественную организацию «Федерация хоккея» сейчас входит 18 хоккейных команд Ночной хоккейной лиги, в большинстве своем это представители Благовещенска. Хоккейная команда «Космодром Восточный» стала 19-й командой.

Команда «Космодром Восточный» – это команда хоккеистов-любителей из состава сотрудников Космического центра «Восточный». Команда сформировалась несколько лет назад, хоккеисты успешно выступали на соревнованиях районного и областного уровней, а теперь на различных соревнованиях представляют филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – Космический центр «Восточный».

В прошлом сезоне в товарищеском матче между командами Амурской области и Еврейской автономии, который состоялся в поселке Новобурейский на крытой ледовой арене «Снежная королева», команда завершила игру с «Беркутом» победой со счетом 11:3. Вторую игру хоккеисты космодрома Восточный также выиграли с большим отрывом в счете: товарищеская встреча с командой «Молот» из поселка Архара завершилась со счетом 14:5.

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#космодром #спорт


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