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2октября
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сегодня, 16:27 0

В Москве откроется школа чародейства и волшебства

В Москве откроется школа чародейства и волшебства
Фото: vk.com

Возглавляющая «Империю сильнейших ведьм» Алёна Полынь планирует открыть в Москве Международный университет магии и колдовства. В заведении каждый желающий сможет стать профессиональным чародеем.

По её словам, в столице нет учебного заведения, где можно было бы изучать магию. Она решила исправить это упущение и уже подала заявку на открытие российского аналога Хогвартса в Роспатент.

Студенты Международного университета магии и колдовства будут изучать руны, карты таро и как защититься от сглаза. Обучение смогут пройти взрослые и дети с 14 лет при наличии письменного согласия родителей.

Алёна Полынь имеет довольно амбициозные планы на будущее. Она хочет открыть школу магии для детей, а также получить лицензию, чтобы вручать выпускникам университета дипломы государственного образца, сообщает «Мир новостей».

Вместе с тем, она рассказала, что считает необходимым создать в России единый реестр колдунов и легализовать магические услуги. Свою инициативу Полынь передала представителям ЛДПР. Благодаря реестру можно будет минимизировать вред, который наносят населению непрофессиональные маги и самозванцы, а также взимать налоги с граждан, оказывающих магические услуги.

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#жизнь #школа


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