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сегодня, 16:05 7

Канатную дорогу Хэйхэ – Благовещенск начнут строить в апреле 2019 года

Канатную дорогу Хэйхэ – Благовещенск начнут строить в апреле 2019 года
Фото: amurobl.ru

Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в апреля 2019 года. Об этом заявили инвесторы проекта – группа компаний «Регион» – на встрече с участием китайских партнеров, которая состоялась в областном правительстве.

Представители инвестора встретились с губернатором Амурской области Василием Орловым. Глава региона подчеркнул, что правительство готово оказывать всестороннюю поддержку инвестору.

На сегодня прорабатывается концепция объектов проекта, инженерные и планировочные решения.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что необходимо своевременно разработать схему дорог, ведущих к канатной дороге. Необходимо, чтобы гражданам было комфортно добираться до этого объекта. Кроме того, важно своевременно решить все вопросы с энергетической инфраструктурой», – отметил амурский губернатор.

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#Китай #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Ivan Durak

    Ivan Durak
    5 часов назад

    То есть не когда http://joxi.ru/V2VnPv4IdEQ1Z2

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    А амурассо оторвут от монополии?

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    ассо дешевле будет!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Как ВСЁ знакомо! "... 28 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Строительство российско-китайской трансграничной канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ должно начаться в апреле 2017 года..." Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ начнется весной 2018 года... Теперь апрель 2019 года. И... т.д.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    58 минут назад

    прям с 1-м апреля

  • fan

    fan
    23 минуты назад

    так ведь мост же..... будет)))

  • холостяк

    холостяк
    9 минут назад

    На фига строить бросить трос от чертого колеса у нас в гор парке до Китайского. В, правда, ориентацию колес не помню. Пользуйтесь моим бизнес планом.

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