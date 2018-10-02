Канатную дорогу Хэйхэ – Благовещенск начнут строить в апреле 2019 года
Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в апреля 2019 года. Об этом заявили инвесторы проекта – группа компаний «Регион» – на встрече с участием китайских партнеров, которая состоялась в областном правительстве.
Представители инвестора встретились с губернатором Амурской области Василием Орловым. Глава региона подчеркнул, что правительство готово оказывать всестороннюю поддержку инвестору.
На сегодня прорабатывается концепция объектов проекта, инженерные и планировочные решения.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что необходимо своевременно разработать схему дорог, ведущих к канатной дороге. Необходимо, чтобы гражданам было комфортно добираться до этого объекта. Кроме того, важно своевременно решить все вопросы с энергетической инфраструктурой», – отметил амурский губернатор.
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