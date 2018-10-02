В амурском селе мужчина поджег себя

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25 сентября в селе Гуран Свободненского района случилась трагедия. Мужчина поджег себя и получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавший находится в больнице, а в случившемся разбираются правоохранители. По информации источника ИА «Амур.инфо», мужчина пытался совершить самосожжение после конфликта с местным фермером.

«В селе Гуран есть фермер. У него живут люди, которым он платит зарплату. Человек занимается соей. Тут он три месяца не платил никому зарплату. Произошел конфликт с одной семьей. Житель Узбекистана, давно уже получивший российское гражданство, жил у него с женой и ребенком, работал. И он не выплачивал им зарплату. Неделю назад, 25-го числа, этот мужчина пошел в магазин, который держит этот фермер, где цены накручены в два раза. Пошел за хлебом, а ему просто сказали: вашей семье мы продукцию якобы давать больше не будем, хозяин запретил. После чего он пошел на территорию дома к этому хозяину-фермеру, облил себя бензином и поджег», – поведал источник.

В настоящее время пострадавший находится в больнице в Благовещенске, в ожоговом отделении, уточнил собеседник и отметил, что сомневается в том, что инцидент будет справедливо расследован, поскольку «у фермера все куплено».

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что 25 сентября в селе Гуран поджег себя мужчина 1977 года рождения. Сейчас он находится в реанимации Амурской областной больницы. Опросить его пока не представляется возможным: состояние пострадавшего тяжелое.

«По показаниям очевидцев-односельчан, он несколько дней пил. Официально он нигде не трудоустроен, то есть перебивался случайными заработками. Поэтому говорить о том, что ему что-то не выплачивали, сейчас сложно», – сказали в ведомстве.

По факту происшествия проводит проверку следственный отдел по городу Свободному.