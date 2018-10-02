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Солнечно: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября

Солнечно: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября
Фото: vetpomosch.ru

3 октября, в среду, в Амурской области ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 2-7, с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью по северу составит минус 2...7, по югу – плюс 2...7. Днем ожидается 15...20 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью и днем будет ясно, без осадков. Ночью подует северо-западный, днем – западный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 3...5 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр

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