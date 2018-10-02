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В Белогорске разыскивают пожилую женщину

В Белогорске разыскивают пожилую женщину

В Белогорске пропала пожилая женщина. Полиция городского отдела МВД устанавливает местонахождение Надежды Васильевны Куликовой 1949 года рождения. Она ушла из дома в среду, 26 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В полиции Белогорска сообщили приметы пропавшей: на вид 65-70 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые. Она была одета в юбку бордового цвета, джемпер белого цвета, сапоги черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Куликовой, просят сообщить по телефонам: 02, 2-41-19 и 8 914 040-20-25.

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#Белогорск #происшествия


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