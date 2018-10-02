Спутник для изучения полярных сияний могут запустить с Восточного

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

«Несколько дней назад мы в МГУ провели первые стыковки еще двух космических аппаратов тоже класса CubeSat. Один из них мы делаем вместе с французским университетом Гренобль-Альп. И вот этот аппарат будет изучать полярные сияния с помощью оптического спектрометра», – сказал Панасюк.

По его словам, еще один «кубсат» НИИЯФ создает совместно с немецкой компанией German Orbital Systems. Его полезная нагрузка будет аналогична спутникам SiriusSat (два аппарата, созданные воспитанниками образовательного центра «Сириус» совместно с НИИЯФ и компанией «Спутникс»). Он будет служить для регистрации транзиентных световых явлений – кратковременных вспышек электромагнитного излучения, возникающих в земной атмосфере.

«Вполне возможно, если все пойдет удачно, эти два спутника будут запущены в рамках кластерного запуска с Восточного», – сказал Панасюк, отметив, что таким образом на трех разных орбитах будет по аппарату, что упростит изучение происхождения всплесков.