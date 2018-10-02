Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

При пожаре в Бурее спасли трех человек

При пожаре в Бурее спасли трех человек
Фото: cheltv.ru

Вечером 1 октября в поселке Бурея Бурейского района горел жилой дом. Из него пожарные спасли трех человек. Само здание пострадало частично.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар в доме начался в 22:20. Когда огнеборцы прибыли на место, горела наружная стена здания. Открытое горение было ликвидировано в течение 5 минут.

В результате пожара дом закопчен изнутри по всей площади, повреждены наружная стена, утеплитель входной двери. Из горящего дома спасли двух женщин и мужчину. Предположительной причиной пожара называют поджог.

Просмотров всего: 1

#пожары #происшествия


Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с погибшим и пострадавшими в Благовещенске
Происшествия

В Благовещенске загорелось нежилое общежитие
Происшествия

Амурчан обманывали байкальские телефонные мошенники
Происшествия 1

Рано утром во дворе благовещенских многоэтажек полыхал пожар (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь