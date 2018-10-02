При пожаре в Бурее спасли трех человек

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Вечером 1 октября в поселке Бурея Бурейского района горел жилой дом. Из него пожарные спасли трех человек. Само здание пострадало частично.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар в доме начался в 22:20. Когда огнеборцы прибыли на место, горела наружная стена здания. Открытое горение было ликвидировано в течение 5 минут.

В результате пожара дом закопчен изнутри по всей площади, повреждены наружная стена, утеплитель входной двери. Из горящего дома спасли двух женщин и мужчину. Предположительной причиной пожара называют поджог.