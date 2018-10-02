Села Амурской области получат бесплатный Wi-Fi

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Бесплатные точки Wi-Fi устанавливаются в небольших населенных пунктах Амурской области по проекту устранения цифрового неравенства. Уже построено 111 точек, до конца года появятся еще семь. «Ростелеком» упростил способ подключения абонентов к точкам беспроводного доступа в интернет на всей территории Амурской области.

С июля 2018 года пользоваться бесплатным Wi-Fi можно, пройдя авторизацию по смс или через учетную запись портала gosuslugi.ru.

Такие точки Wi-Fi устанавливаются в селах по проекту устранения цифрового неравенства. Они дают возможность жителям бесплатно пользоваться интернетом с любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi.

«Упрощение процесса авторизации повысит популярность точек беспроводного доступа у жителей сел. Сейчас авторизация занимает несколько секунд: абонент находит сеть Wi-Fi "Ростелекома", подключается, вводит код из смс-сообщения и может пользоваться бесплатным интернетом», ‒ рассказал директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Проект устранения цифрового неравенства направлен на обеспечение доступным высокоскоростным интернетом сел и поселков с населением от 250 до 500 человек. Скорость соединения в таких точках доступа составляет не менее 10 Мбит/с. Ее хватает для быстрой загрузки любых сайтов, просмотра видео, прослушивания музыки и передачи файлов, сообщает пресс-служба Амурского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Дальний Восток».