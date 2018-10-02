«Коммерсант»: социальную норму энергопотребления снова хотят ввести в России

Фото: Коммерсант

В России возвращаются к обсуждению вопроса о введении социальной нормы энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года.

Как узнал «Коммерсант», правительство вернулось к обсуждению социальной нормы энергопотребления для населения. Этот проект был заморожен в 2014 году. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия (есть у «Коммерсанта»). Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Одобренная теперь вице-премьером схема выглядит чуть более щадящей, чем вариант 2013 года. Соцнорма фиксируется на 300 кВт/ч в месяц и оплачивается по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт/ч – по повышенному, свыше 500 кВт/ч – по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагают эксперты.

Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1. Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Замглавы ФАС Виталий Королев заметил, что в среднем на человека в РФ приходится 89 кВт/ч в месяц, хотя в ряде регионов эта цифра заметно выше, например в Иркутской области – около 225 кВт/ч.