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«Коммерсант»: социальную норму энергопотребления снова хотят ввести в России

«Коммерсант»: социальную норму энергопотребления снова хотят ввести в России
Фото: Коммерсант

В России возвращаются к обсуждению вопроса о введении социальной нормы энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года.

Как узнал «Коммерсант», правительство вернулось к обсуждению социальной нормы энергопотребления для населения. Этот проект был заморожен в 2014 году. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия (есть у «Коммерсанта»). Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

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Одобренная теперь вице-премьером схема выглядит чуть более щадящей, чем вариант 2013 года. Соцнорма фиксируется на 300 кВт/ч в месяц и оплачивается по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт/ч – по повышенному, свыше 500 кВт/ч – по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагают эксперты.

Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1. Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Замглавы ФАС Виталий Королев заметил, что в среднем на человека в РФ приходится 89 кВт/ч в месяц, хотя в ряде регионов эта цифра заметно выше, например в Иркутской области – около 225 кВт/ч.

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#российская власть #цены #экономика #энергетика


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Комментарии
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  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    3 минуты назад



    При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагают эксперты.





    Потребление свыше 300 кВт/ч – по повышенному, свыше 500 кВт/ч – по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения».



  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    36 секунд назад

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