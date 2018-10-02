Задержан предполагаемый виновник ДТП с погибшим и пострадавшими в Благовещенске

Фото: instagram.com/blag_dtp

В Благовещенске полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП, которое произошло в Благовещенске в мае. В той аварии погиб человек, еще несколько получили травмы.

ДТП случилось 26 мая на пересечении улицы Институтской и Новотроицкого шоссе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь по Новотроицкому шоссе на желтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Delica, который завершал маневр, поворачивая с Новотроицкого шоссе на улицу Институтскую. В результате аварии пассажир Toyota Cresta скончался в больнице от полученных травм. Водитель Cresta – молодой человек 1992 года рождения – был травмирован. Водитель Mitsubishi Delica – мужчина 1984 года рождения, а также пассажир этой машины 1951 года рождения тоже получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Установлено, что автомобиль Toyota Cresta был угнан. По факту угона также возбудили уголовное дело. В ходе расследования была получена видеозапись с места происшествия, а также проведена комплексная видеоавтотехническая экспертиза. Следователи собрали доказательства вины водителя Toyota Cresta. Злоумышленник скрылся из больницы, куда он был доставлен после ДТП. Его объявили в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали водителя. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.