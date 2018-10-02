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В Благовещенске загорелось нежилое общежитие

В Благовещенске загорелось нежилое общежитие

В нежилом общежитии в Благовещенске днем во вторник, 2 октября, возник пожар. Очевидцы сообщили, что горело здание, расположенное по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 60. Из окон третьего этажа шел густой дым.

Горожане сообщили в редакцию ИА «Амур.инфо», что в этом общежитии никто давно не живет и горит оно не в первый раз: ранее здесь был пожар на втором этаже. Теперь пожар возник на третьем.

В областном управлении МЧС подтвердили, что 2 октября в здании № 60 по улице Богдана Хмельницкого произошел пожар: загорелся находившийся в помещении мусор. Здание давно нежилое, никто от огня не пострадал. Помещение повреждено на площади три квадратных метра. Причины возгорания выясняются.

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#МЧС #пожары #происшествия


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