В Благовещенске осудили второго преступника, участвовавшего в краже 5 миллионов рублей у китайца

Ранее уже был вынесен приговор одному из участников преступления. Сейчас наказание настигло второго преступника, который при организации кражи договаривался с водителем автовышки.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года один из злоумышленников, достоверно зная, что у гражданина КНР по месту его проживания в Благовещенске хранятся 5 000 000 рублей, предложил знакомому незаконно проникнуть в квартиру и похитить деньги. Мужчина согласился и привлек к совершению преступления еще двух знакомых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Злоумышленники распределили между собой преступные роли. Инициатор преступления должен был оставить открытым окно лоджии в квартире, его напарник должен был подыскать автомобиль с вышкой для доступа на лоджию, другой сообщник должен был приобрести букет цветов, чтобы не вызывать у водителя автовышки подозрений, третий должен был при помощи автомобиля с вышкой проникнуть в квартиру и похитить из нее деньги.

В итоге у преступников все получилось. С похищенными деньгами мужчины с места совершения преступления скрылись, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению.

В связи с внесением заместителем прокурора Благовещенска представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении участника кражи, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело было назначено к рассмотрению в особом порядке судебного разбирательства.

Согласно заключенному досудебному соглашению, подсудимый обязался указать место хранения похищенного имущества и добровольно его выдать. В октябре 2017 года подсудимый указал место хранения и тем самым выдал правоохранительным органам деньги в размере 2 000 000 рублей.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель полностью подтвердил активное содействие обвиняемого следствию по розыску имущества, добытого в результате совершенного им преступления, и выполнению им принятых на себя обязательств по досудебному соглашению. В связи с чем просил суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства. При этом судом установлено, что подсудимый полностью согласен с предъявленным обвинением, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признает в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В итоге суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы. К нему было присоединено ранее назначенное условное наказание. Поэтому по совокупности приговоров преступнику окончательно назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Производство по исковому заявлению потерпевшего о взыскании причиненного материального ущерба в размере 5 000 000 рублей подлежит прекращению в связи с полным возмещением, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.