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сегодня, 14:04 1

Суд поставил точку в деле о проблемах амурской информсистемы здравоохранения

Суд поставил точку в деле о проблемах амурской информсистемы здравоохранения
Фото: vhi.ie

Арбитражный суд Амурской области поставил точку в деле, которое тянется с 2016 года. В рамках дела областное министерство здравоохранения требовало устранить проблемы, связанные с работой информационной системы здравоохранения региона. Ответчиком выступала фирма, поставившая софт для функционирования информационной системы.

Как сказано в материалах дела на сайте Арбитражного суда, решением от 1 октября исковые требования минздрава были удовлетворены. Фирму-поставщика обязали «своими силами и за свой счет» устранить проблемы софта. Был дан срок – месяц с момента вступления в законную силу судебного решения.

«Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (город Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области», – говорится в материалах.

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#здоровье #суды #технологии


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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    36 минут назад

    Одна судья уже махнула молоточком в отношении запрета telegram. А он (telegram) как работал, так и работает... никакой точки и в этом деле судом не поставлено,Решение еще даже не вступило в законную силу. Сотрясание воздуха и не более

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