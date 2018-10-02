Суд поставил точку в деле о проблемах амурской информсистемы здравоохранения

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Как сказано в материалах дела на сайте Арбитражного суда, решением от 1 октября исковые требования минздрава были удовлетворены. Фирму-поставщика обязали «своими силами и за свой счет» устранить проблемы софта. Был дан срок – месяц с момента вступления в законную силу судебного решения.

«Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (город Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области», – говорится в материалах.