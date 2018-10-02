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Имущество строительной фирмы-банкрота «Городок» до сих пор не продано

Имущество строительной фирмы-банкрота «Городок» до сих пор не продано

Конкурсный управляющий компании «Городок» 16 октября отчитается перед комитетом кредиторов. Возможно, будет принято решение о продлении конкурсного производства. Имущество фирмы-банкрота до конца пока не продано. Очередные торги назначены на декабрь.

В списке имущества 11 лотов. Это земельный участок в селе Чигири, площадью примерно 100 тысяч квадратных метров, его начальная цена 27 миллионов рублей. Примерно за миллион рублей продают башенный кран. Девять лотов касаются продажи дебиторской задолженности. Начальные цены варьируются от 100 тысяч рублей до 14 миллионов рублей.

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До этого торги по тем же лотам проводились в сентябре. Но они не состоялись из-за того, что не было подано ни одной заявки. Летом удалось продать земельный участок в Чигирях площадью 6 тысяч квадратных метров. Территорию за 5 миллионов рублей купила компания «Благовещенскстрой». Также была продана дебиторская задолженность. За 785 тысяч рублей право на взыскание долга получила благовещенская компания «СЭР».

Строительную компанию «Городок» признали банкротом в 2016 году. Очередное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего пройдет 5 декабря в Амурском арбитражном суде.

Уголовное дело в отношении директора и трех учредителей стройфирмы сейчас рассматривают в Благовещенском горсуде. Потерпевшими по делу признано больше 360 человек. Руководство обвиняют в растрате и в невыплате заработной платы.

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#закон #строительство


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Комментарии
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  • Медвепут

    Медвепут
    47 минут назад

    и долго будут тянуть енота за .... ?

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