В Саратовской области осудили женщину за мытье полов

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В одном из сел Саратовской области осудили мать-одиночку за уборку в пиццерии. По оценке полиции, женщина, получая одновременно пособие по безработице, нанесла государству ущерб в размере 7040 рублей 65 копеек.

Жительница села Ивантеевка Саратовской области Ольга Журавлева одна воспитывает двух дочерей. Оказавшись без работы в 2017 году, женщина встала на учет в местный Центр занятости и начала получать пособие по безработице. Денегженщине не хватало, поэтому она несколько раз помогала с уборкой в местной пиццерии, за что, по словам Ольги, ее благодарили – давали деньги и пищевые отходы.

Через некоторое время Журавлеву вызвали в полицию за объяснениями, которые потом превратились «дачу признательных показаний и раскаяние». Изначально сумма ущерба была оценена в 4900 рублей, но чтобы привлечь женщину к уголовной ответственности, дознаватель «дотянул» сумму до 7040 рублей 65 копеек.

Ольга рассказывает, что и полиция, и сотрудники Центра занятости знали о складывающейся ситуации, но ничего делать не стали. Правоохранители не провели с ней разъяснительную работу, а госслужащие, уведомленные, по ее словам о проверке, не сняли с учета и даже выплатили очередное пособие. Именно так, считает Ольга Журавлева, удалось увеличить сумму ущерба, что позволило возбудить против матери-одиночки уголовное дело, пишет Eg.ru.

В итоге суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ, но женщина с ним не согласна и намерена дальше доказывать свою невиновность.