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сегодня, 12:46 0

Бойцы из Приамурья стали победителями на соревнованиях в Китае и Японии

Бойцы из Приамурья стали победителями на соревнованиях в Китае и Японии
Фото: amurliga.ru

Сразу несколько амурских бойцов праздновали победу на заграничных соревнованиях. Михаил Еремеев и Анатолий Берёза отличились в Китае, а Евгений Зливко и Федор Кривых – в Японии.

Спортсмены Михаил Еремеев и Анатолий Берёза добились побед в Китае на профессиональном турнире по кикбоксингу организации Kunlun Combat League. Михаил Еремеев нокаутировал соперника уже в первом раунде, не оставив ему никаких шансов. Анатолий Берёза провел полный бой, в котором выиграл решением судей. В обоих поединках амурчанам противостояли хозяева ринга – оппоненты из Поднебесной, пишет «Амурлига».

Евгений Зливко и Федор Кривых – бойцы федерации смешанного боевого единоборства Приамурья. Они выиграли открытый чемпионат Японии по ММА Зендокай карате real fight. Евгений Зливко стал чемпионом в весовой категории 73 килограмма. Федор Кривых оказался сильнее своих соперников в категории «ветераны» (вес свыше 81 килограмма).

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#Китай #спорт


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