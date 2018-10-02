Власти официально объявили о назначении Юлии Рябининой заммэра Благовещенска

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Со 2 октября Юлия Николаевна будет курировать социальную сферу Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. В 1990 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист, а в 2001 году – Амурский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.

Отмечена правительственными наградами – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ.

С 1984 по 1997 годы работала бухгалтером, экономистом, начальником кредитного отдела в Архаринском отделении Госбанка, Архаринском отделении Агропромбанка. С 1995 по 1997 годы – в должности главного бухгалтера Архаринской поселковой администрации.

С 1997 по 2007 годы Юлия Николаевна занимала должности главного бухгалтера, начальника отдела бухгалтерского учета, начальника финансового управления, заместителя главы администрации Архаринского района в администрации района.

С 2007 по 2015 годы работала в должности заместителя министра, а затем – первого заместителя министра социальной защиты населения Амурской области. В 2015 году была назначена на должность министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2016 по 2018 годы являлась первым заместителем главы администрации, затем – заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области.