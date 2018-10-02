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сегодня, 12:22 9

Власти официально объявили о назначении Юлии Рябининой заммэра Благовещенска

Власти официально объявили о назначении Юлии Рябининой заммэра Благовещенска
Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска сообщила об очередных кадровых изменениях. Заместителем мэра города назначена Юлия Рябинина. Таким образом, подтвердилась информация, ранее озвученная источником ИА «Амур.инфо».

Со 2 октября Юлия Николаевна будет курировать социальную сферу Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. В 1990 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист, а в 2001 году – Амурский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.

Отмечена правительственными наградами – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ.

С 1984 по 1997 годы работала бухгалтером, экономистом, начальником кредитного отдела в Архаринском отделении Госбанка, Архаринском отделении Агропромбанка. С 1995 по 1997 годы – в должности главного бухгалтера Архаринской поселковой администрации.

С 1997 по 2007 годы Юлия Николаевна занимала должности главного бухгалтера, начальника отдела бухгалтерского учета, начальника финансового управления, заместителя главы администрации Архаринского района в администрации района.

С 2007 по 2015 годы работала в должности заместителя министра, а затем – первого заместителя министра социальной защиты населения Амурской области. В 2015 году была назначена на должность министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2016 по 2018 годы являлась первым заместителем главы администрации, затем – заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области.

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Комментарии
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  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    2 часа назад

    "Сказ о том, как филолог и главбух городом правили"

  • серый кузя

    серый кузя
    2 часа назад

    КАК МОЖНО НЕБЛАГОПРИСТОЙНЫХ ВОЗВРАЩАТЬ К ВЛАСТИ. ДУША У НЕЕ ГНИЛАЯ

  • игнатий

    игнатий
    2 часа назад

    Скорее Самарина пристройте а там и другие термиты налетят

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Не совсем поняла, Ю.Н.Рябинина, судя по указанным данным – это экономист и юрист, бухгалтер, финансист, работник соц.защиты, но будет курировать социальную сферу, т.е. Культуры, Искусство, Образование, Здравоохранение, Спорт, Молодежь, Архивы - Историю города и т.п. … Как-то это совершенно не стыкуется с ее образованием и прошлой работой.

    Да и до этого почти 25 лет в основном работала в маленьком районе (Архаринском), а последнее время в небольшом г.Холмске (27 тыс. жит.) и сразу большой областной центр?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Вероника Н.

    Не совсем поняла, Ю.Н.Рябинина, судя по указанным данным – это экономист и юрист, бухгалтер, финансист, работник соц.защиты, но будет курировать социальную сферу, т.е. Культуры, Искусство, Образование, Здравоохранение, Спорт, Молодежь, Архивы - Историю города и т.п. … Как-то это совершенно не стыкуется с ее образованием и прошлой работой. Да и до этого почти 25 лет в основном работала в маленьком районе (Архаринском), а последнее время в небольшом г.Холмске (27 тыс. жит.) и сразу большой областной центр?



    она ж была министром соцзащиты области

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Там пока место занято, вот и посадили туда где свободно,на время!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Это вообще нормально? У нас нет своих тут на местах?.. или она себя проявила как выдающийся управленец социалкой?

  • Геральт

    Геральт
    26 минут назад

    Сергей Труш

    Это вообще нормально? У нас нет своих тут на местах?.. или она себя проявила как выдающийся управленец социалкой?



    Правда, прикольный такой междусобойчик? И главное - таким талантливым людям всегда готово место, без работы не останутся.



  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    20 минут назад

    Как это всё дурно пахнет!!!

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