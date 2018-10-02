На льготные авиаперевозки с Дальнего Востока выделили 400 миллионов рублей

Фото: rt.ru

Для дальневосточников выделили дополнительные субсидии на 70 тысяч авиабилетов. На совещании правительства России принято распоряжение о выделении 400 миллионов рублей из резервного фонда. Поставлена задача обеспечить авиаперевозки с Дальнего Востока и обратно дополнительно 15 тысяч пассажиров.

Об этом сообщили на прошедшем в Биробиджане выездном заседании комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. На нем обсуждали реализацию государственных программ по опережающему развитию Дальнего Востока.

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«Отдельно рассматривались вопросы формирования социальной инфраструктуры в рамках предоставленной Дальнему Востоку единой субсидии. Это строительство спортивных сооружений, школ, модернизация больниц и строительство новых. Все эти меры направлены на создание комфортных условий для жизни людей. Создавая новую экономику, стимулируя центры экономического роста нужно ориентироваться на потребности людей, чтобы им не хотелось покидать Дальний Восток», – отметил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Григорий Смоляк.

Как отметил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, разработка предложений по повышению эффективности регулирования развития дальневосточных территорий является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета.

«За последний год мы трижды рассмотрели вопрос о доступности, точнее о "недоступности", авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Было отмечено, что ситуация, когда субсидируемые билеты заканчиваются за три дня с начала продажи, неприемлема. Результат уже есть, за счет перераспределения неиспользованных денежных средств по другим направлениям в августе удалось выделить дополнительные субсидии на 70 тысяч авиабилетов для дальневосточников», – подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что накануне совещания правительством России принято распоряжение о выделении дополнительных средств в объеме 400 миллионов рублей из резервного фонда правительства на субсидируемые билеты для дальневосточников, поставлена задача обеспечить авиаперевозку с Дальнего Востока и обратно дополнительно 15 тысяч пассажиров. «Считаем, что это только первый шаг к решению проблемы», – подчеркнул он.

Глава думского комитета отметил, что нужно уделять в рамках госпрограмм внимание каждому дальневосточному региону. «Если проанализировать все госпрограммы, то в них почти нет проектов Еврейской автономной области. Субъект маленький по численности, и по многим критериям регион не может участвовать в госпрограммах. Минвостокразвития поддерживает мнение комитета, что независимо от численности населения все дальневосточные регионы должны быть представлены во всех госпрограммах. Надо поменять условия, и, думаю, что общими усилиями вместе с регионом мы этого добьёмся», – резюмировал он.

По итогам выездного заседания были даны рекомендации по каждой государственной программе. Было отмечено, что все программы должны предусматривать приоритетное финансирование задач социально-экономического развития Дальнего Востока, содержать цели, задачи и мероприятия, обеспечивающие достижение показателей развития ДФО выше среднероссийского уровня, необходимо применять дифференцированный подход к реализации мер господдержки регионов с учетом их специфики, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.