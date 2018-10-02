Амурчан обманывали байкальские телефонные мошенники

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Двоих жителей Бурятии и одного жителя Иркутской области обвиняют в совершении ряда краж и покушений на кражу денег с банковских счетов жителей Амурской области, Забайкальского края и Республики Мордовия. Мошенники предстанут перед судом.

Организатором преступной группы выступил житель Иркутской области, сообщает «Байкал-Daily». Будучи уроженцем Бурятии, он предложил знакомому, а тот, в свою очередь, – сожительнице, схему незаконного зарабатывания денег. Жертвами злоумышленников стали люди из Читы, Амурской области и Республики Мордовия.

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Чтобы «работать», преступники специально снимали квартиру. Они использовали порядка 15 сотовых телефонов. Согласно своему плану, они отправляли смс-сообщения с текстом о том, что их банковские счета заблокированы. Также в тексте указывался номер телефона, на который предлагалось перезвонить, что и делали пострадавшие.

«Вступая в разговор со злоумышленниками, которые представлялись сотрудниками банка, люди сообщали реквизиты банковских карт, в том числе секретный код, который находится на оборотной стороне карты, анкетные данные и остаток средств на счету. Далее преступники вводили полученные данные в приложение и совершали запрос на совершение перевода денежных средств», – сообщила старший следователь по особо важным делам следственной части СУ МВД по Бурятии Цыцыг Бабаринова.

Получив смс-оповещение с паролем для списания денег, потерпевшие сообщали его мошенникам. Однако в банковской системе есть хитрость по ограничению суммы денежного перевода. Поэтому потерпевшим вновь приходили сообщения с кодом, и люди называли эти цифры аферистам.

Лишь единицы не попались на удочку преступников, догадавшись, что общаются с мошенником.

Всего преступникам удалось присвоить 68 тысяч рублей, было совершено 5 краж и 17 попыток хищения. Первое заявление поступило из Читы, откуда и началось расследование дела.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество и покушение на мошенничество». В ходе предварительного следствия действия обвиняемых переквалифицированы в «Кражу, совершённую организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, а также покушение на кражу». Преступникам грозит до 10 лет колонии.

Организатор ОПГ заключен под стражу, остальные участники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.