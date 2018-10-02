«Цвет заражения синий»: Филипп Киркоров перепел свой хит в рекламе

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Недавно на экраны вышла новая версия хита «Цвет настроения синий» в рекламе. Фирма, выпускающая средства от боли в горле, уже несколько лет рекламирует свою продукцию роликами с участием героини сказок Ганса Христиана Андерсена – Снежной Королевы. В этот раз исполнителем главной роли стал Филипп Киркоров.

Весной 51-летний Филипп Киркоров выпустил песню «Цвет настроения синий», которая мгновенно стала хитом. Она породила множество переделок: в некоторых из них участвовал и сам Киркоров. Например, певец снялся в клипе Егора Крида «Цвет настроения черный» – в видео артист стал представителем лейбла Black Star.

А в скандальном клипе «Ибица» Филипп Киркоров перепел сам себя – мотив этой песни очень напоминает мелодию «Цвета настроения».

В октябре 2018 года вышла новая реклама средства от боли в горле. На этот раз ее создатели пригласили на роль Снежной Королевы Филиппа Киркорова. И он согласился. «Цвет заражения синий», – поет певец, заражая семью болью в горле, и предлагает свой новый лозунг: «Болей – заражай!» Конечно же, Королеву-Киркорова прогоняют, а семья радуется выздоровлению, сообщает MK.ru.

кадр из видео

Поклонники певца отнеслись к этому скептически, высмеяв его и предположив, что скоро он снимется в рекламе активированного угля с текстом «Цвет настроения черный».