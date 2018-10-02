Рано утром во дворе благовещенских многоэтажек полыхал пожар (видео)
Около 6 часов утра во вторник, 2 октября, во дворе жилых домов по улице Пушкина произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 6:09.
Как сообщили в пресс-службе Амурского МЧС, во дворе дома № 47/1 по улице Пушкина горел строительный мусор от разобранного дома.
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На место выезжали пожарные подразделения, они тушили огонь на 25 квадратных метрах.
Уже в 6:17 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28/, фото: instagram.com/kriminal.blg/
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