Рано утром во дворе благовещенских многоэтажек полыхал пожар (видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Около 6 часов утра во вторник, 2 октября, во дворе жилых домов по улице Пушкина произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 6:09.

Как сообщили в пресс-службе Амурского МЧС, во дворе дома № 47/1 по улице Пушкина горел строительный мусор от разобранного дома. НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

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без выходных На место выезжали пожарные подразделения, они тушили огонь на 25 квадратных метрах. Уже в 6:17 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Видео: instagram.com/skaner_dtp28/, фото: instagram.com/kriminal.blg/

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#пожары #происшествия

Ольга Канюшкина