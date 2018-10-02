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Рабочие из Тыгды: до 3 октября нам пообещали закрыть все долги

Рабочие из Тыгды: до 3 октября нам пообещали закрыть все долги

Всем рабочим в поселке Тыгда Магдагачинского района, у которых образовалась задолженность, выплатили по 10 тысяч рублей. До среды, 3 октября, им обещали перевести на банковские карты всю задолженность.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в компании «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» возникла задолженность по заработной плате перед 60 работниками за июль-август 2018 года. Общая сумма долга – 2,85 миллиона рублей. С 24 сентября вахтовиков, по их словам, перестали кормить в столовой, и они начали вынужденную голодовку. Прокуратура провела проверку и установила факт задолженности, однако не подтвердила факт голодовки и забастовки.

Как пояснили рабочие, после того, как в пятницу, 28 сентября, в СМИ появилась информация о сложившейся ситуации, руководство фирмы сразу вызывали в прокуратуру. Уже в субботу, 29 сентября, тем, кто не смог уехать из Тыгды, выплатили по 10 тысяч рублей наличными под расписку. А до 3 октября пообещали выплатить все долги по зарплате.

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