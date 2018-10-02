Областной суд не разрешил открыть торговый центр «Реал» в Благовещенске

Суд установил, что при эксплуатации торгово-развлекательного центра «Реал» допускаются многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Они создают непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей и сотрудников. Так, при эксплуатации подвального этажа здания допущено изменение функционального назначения отдельных помещений, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

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Кроме того, без проекта допущена надстройка четвертого этажа, используемого для размещения офиса одной из компаний. В отдельных помещениях торгового центра отсутствует пожарная сигнализация, некоторые помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения. Для отделки пола спортивного зала используется напольный материал (ковролин). На отделочный материал не предоставлен документ, подтверждающий класс пожарной опасности.

Также обнаружено множество нарушений в виде несоответствия эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, среди которых несоответствие ширины эвакуационных выходов действующим нормам и правилам, отсутствие на путях эвакуации людей при пожаре здания торгово-развлекательного комплекса аварийного освещения.

Судебные инстанции согласились с позицией прокурора в том, что допущенные нарушения градостроительных и противопожарных норм являются существенными и создают опасность для жизни и здоровья посетителей «Реала». В итоге областной суд, поддержав позицию горсуда, не разрешил ТРЦ возобновлять работу, сообщает областная прокуратура.