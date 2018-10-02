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2октября
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сегодня, 10:21 0

Благодаря печеньке, мужчина выиграл миллион долларов

Благодаря печеньке, мужчина выиграл миллион долларов
Фото: NJ Lottery

Любовь к китайской кухне принесла американцу миллионный выигрыш в лотерею. Несколько лет мужчина писал одинаковое число, выпавшее ему когда-то в предсказании из китайской печеньки.

Ронни Мартин (Ronnie Martin) из города Лонг-Понд, штат Пенсильвания, каждый день ездил на работу в Нью-Джерси, регулярно заезжал по пути на заправку и покупал там лотерейные билеты. Мужчина всегда тщательно следил, чтобы их номера совпадали с числами, что когда-то выпали ему в китайском печенье с предсказанием.

На следующий день он приехал на заправку проверить билеты, но на экране сканера вместо суммы выигрыша высветилось сообщение: «Обратитесь к сотруднику». Мартин обратился за помощью к продавцу, который уже знал выигрышную комбинацию и помнил, на какие числа всегда ставил Мартин. Помощник тут же поздравил посетителя с миллионным кушем.

Мартин не поверил продавцу и попросил просканировать билет. После долгих уговоров тот все же выполнил просьбу покупателя и доказал, что выигрыш американца составил миллион долларов (65,6 миллиона рублей).

Мартин и его жена планируют направить эти деньги на погашение кредита на дом и оплату счетов, а оставшиеся средства отложить на будущее, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #конкурсы #США


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