Заграничные русские старообрядцы познакомились с Амурской областью
Русские старообрядцы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Боливии, Новой Зеландии, США, Уругвая завершили ознакомительную поездку по ряду регионов России. Потомки эмигрантов изучают возможности для того, чтобы вернуться на историческую родину.
В Москве подвели итоги ознакомительной поездки глав общин старообрядцев по России. С 12 по 28 сентября 2018 года гости посетили Приморский край, Хабаровский край, Еврейскую автономную область, Амурскую область, Республику Бурятия и Республику Карелия.
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Везде они встречались с руководством субъектов, в ходе встреч были представлены возможности получения земель сельскохозяйственного назначения, ведения животноводческой деятельности, занятий рыбалкой и сбором дикоросов. Практически в каждом из регионов старообрядцы посетили местных фермеров-старообрядцев, смогли пообщаться, посмотреть поля и обсудить экономику.
На встрече старообрядцы рассказали об историческом пути, приведшем их из России через Китай в страны Латинской Америки. Дмитрий Кузмин в качестве примера привел историю своей семьи. В 1960-е годы они переехали на север Бразилии, выбрав для заселения и освоения равнинные земли, на которых в то время ничего не было. «За эти годы там, где ничего не было, была тайга, образовался город с населением 85 000 человек. Сегодня наш штат – самый первый по разведению сои. Мы второй урожай сеем кукурузы», – сказал Дмитрий.
Своими впечатлениями о поездке поделился Мартимиан Реутов: «Мы приехали в Россию, проехали регионы – в Приморском крае были, в Хабаровском крае, в Еврейской области побывали, Амурской области, Бурятию проехали, Карелию. Всех нас шибко приветили. Встретили красиво. Большинство бывали по два-три дня, где-то один день. Везде землю показали. Земли красивые, природа красивая. Всем понравилось. Думаем, приехать, жить тут и работать».
Авраам Калугин подвел от имени всех глав общин итоги, сказав, что основной стимул к переезду старообрядцев – это нехватка или невозможность купить дополнительно землю там, где они ведут сейчас хозяйство. Авраам признал, что решение о переезде – это непростое, «мужественное» решение. Для участников поездки было важно «своими глазами посмотреть и пощупать».
Авраам Калугин подчеркнул: «Приехали – оказалось не совсем так, как говорили о России. Есть сложности, мы понимаем. Но это не так, как говорят о России. Нам очень понравилось. Интерес у нас есть, мы хотим приехать, но мы не хотим приехать сюда и оказаться проблемой. Мы деловые люди. Просто мы хотим быть полезными – полезными для России, создавать рабочие места, поднимать экономику. Мы видим за всех старообрядцев – это ответственность очень большая. Мы должны передать то, чтобы те люди, которые поедут, брали на себя ответственность работать, зарабатывать и дальше проживать».
Глава общины обозначил ключевые меры со стороны государства, которые необходимы для принятия решения о переезде. Среди них – возможность получения гражданства на территории страны выбытия, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование и получение налоговых каникул после переселения, решение вопроса о прохождении альтернативной службы в армии.
На встрече руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат заявил о готовности Агентства на постоянной основе оказывать поддержку переезжающих в Россию старообрядцам, как при переезде, так и в адаптации, сообщает Минвостокразвития.
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#Дальний Восток #жизнь #сельское хозяйство