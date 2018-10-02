Заграничные русские старообрядцы познакомились с Амурской областью

Фото: Минвостокразвития

Русские старообрядцы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Боливии, Новой Зеландии, США, Уругвая завершили ознакомительную поездку по ряду регионов России. Потомки эмигрантов изучают возможности для того, чтобы вернуться на историческую родину.

В Москве подвели итоги ознакомительной поездки глав общин старообрядцев по России. С 12 по 28 сентября 2018 года гости посетили Приморский край, Хабаровский край, Еврейскую автономную область, Амурскую область, Республику Бурятия и Республику Карелия.

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Везде они встречались с руководством субъектов, в ходе встреч были представлены возможности получения земель сельскохозяйственного назначения, ведения животноводческой деятельности, занятий рыбалкой и сбором дикоросов. Практически в каждом из регионов старообрядцы посетили местных фермеров-старообрядцев, смогли пообщаться, посмотреть поля и обсудить экономику.

На встрече старообрядцы рассказали об историческом пути, приведшем их из России через Китай в страны Латинской Америки. Дмитрий Кузмин в качестве примера привел историю своей семьи. В 1960-е годы они переехали на север Бразилии, выбрав для заселения и освоения равнинные земли, на которых в то время ничего не было. «За эти годы там, где ничего не было, была тайга, образовался город с населением 85 000 человек. Сегодня наш штат – самый первый по разведению сои. Мы второй урожай сеем кукурузы», – сказал Дмитрий.

Своими впечатлениями о поездке поделился Мартимиан Реутов: «Мы приехали в Россию, проехали регионы – в Приморском крае были, в Хабаровском крае, в Еврейской области побывали, Амурской области, Бурятию проехали, Карелию. Всех нас шибко приветили. Встретили красиво. Большинство бывали по два-три дня, где-то один день. Везде землю показали. Земли красивые, природа красивая. Всем понравилось. Думаем, приехать, жить тут и работать».

Авраам Калугин подвел от имени всех глав общин итоги, сказав, что основной стимул к переезду старообрядцев – это нехватка или невозможность купить дополнительно землю там, где они ведут сейчас хозяйство. Авраам признал, что решение о переезде – это непростое, «мужественное» решение. Для участников поездки было важно «своими глазами посмотреть и пощупать».

Авраам Калугин подчеркнул: «Приехали – оказалось не совсем так, как говорили о России. Есть сложности, мы понимаем. Но это не так, как говорят о России. Нам очень понравилось. Интерес у нас есть, мы хотим приехать, но мы не хотим приехать сюда и оказаться проблемой. Мы деловые люди. Просто мы хотим быть полезными – полезными для России, создавать рабочие места, поднимать экономику. Мы видим за всех старообрядцев – это ответственность очень большая. Мы должны передать то, чтобы те люди, которые поедут, брали на себя ответственность работать, зарабатывать и дальше проживать».

Глава общины обозначил ключевые меры со стороны государства, которые необходимы для принятия решения о переезде. Среди них – возможность получения гражданства на территории страны выбытия, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование и получение налоговых каникул после переселения, решение вопроса о прохождении альтернативной службы в армии.

На встрече руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат заявил о готовности Агентства на постоянной основе оказывать поддержку переезжающих в Россию старообрядцам, как при переезде, так и в адаптации, сообщает Минвостокразвития.