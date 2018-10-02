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Слабый дождь и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

Слабый дождь и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября
Фото: yandex.ru

В Амурской области 2 октября облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь. Северо-западный ветер дует с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 11…16 градусов. На севере региона термометры покажут плюс 10…15, местами понижаясь до плюс 5.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, возможен слабый дождь. Северо-западный ветер дует с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура составит 13…15 тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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