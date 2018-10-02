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Челябинский омбудсмен попросила военный суд вернуться к делу о гибели в Приамурье Евгения Кувайцева

Челябинский омбудсмен попросила военный суд вернуться к делу о гибели в Приамурье Евгения Кувайцева

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области направила обращение председателю Дальневосточного окружного военного суда. Маргарита Павлова просит детально разобраться в жалобе на приговор Давиду Мкртчану, который избивал солдата-срочника незадолго до его гибели. За это суд первой инстанции оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

«Обстоятельства расследования и рассмотрения судом первой инстанции уголовного дела вызывают обеспокоенность уполномоченного по правам человека в Челябинской области, — говорится в письме. — В связи с чем полагаю, что судом будет принято законное и справедливое решение по апелляционной жалобе Терентьевой (мама солдатаПрим. ред.)».

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Омбудсмен в обращении указывает на то, что суд не дал оценки доводам экспертизы, которая не смогла назвать причин самоубийства Кувайцева, отказался возвращать уголовное дело прокурору для устранения нарушений УПК и не дал защите допросить одного из свидетелей. Об этом порталу Znak.com рассказал эксперт при уполномоченном, координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.

Как сообщало Амур.инфо, солдата-срочника из Челябинской области Евгения Кувайцева нашли раненым 26 января 2018 года в заброшенном здании на территории воинской части Белогорска. 19 февраля он скончался, не приходя в сознание.

Независимые эксперты пришли к мнению, что это был суицид. Было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», а потом по статье 335 УК РФ «Неуставные отношения». Обвинение по второму делу было предъявлено 20-летнему Давиду Мкртчану, который избил Евгения незадолго до происшествия. Однако, по данным следователей, Мкртчан не причинил солдату никакого вреда. Затем дело о самоубийстве прекратили, не дав матери солдата ознакомиться с материалами. В итоге суд оштрафовал Мкртчана на 30 тысяч рублей.

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#военные #жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    5 часов назад

    Ну так работу то надо показывать.За что он деньги то получает.Перспектива:возобновление уголовного дела-несколько формальных допросов-прекращение уголовного дела.

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