Заместителя министра по развитию Дальнего Востока освободили от должности

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении заместителя министра по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова от должности. Сделать это попросил сам Ниязметов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Артур Ниязметов занимал свой пост с июля 2015 года. В сферу его компетенций входили вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение государственных инвестиций в макрорегион, пишет EastRussia.

До прихода в министерство Артур Ниязметов год отвечал за реализацию инфраструктурных проектов в ОАО «Российские сети», а также занимался вопросами реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, государственных программ регионального развития, межбюджетными отношениями в российских министерствах регионального развития, энергетики и финансов.

Ниязметов стал третьим замглавы Минвостокразвития, покинувшим ведомство за последние несколько месяцев. Ранее свои посты покинули Александр Осипов и Сергей Качаев. отмечает ТАСС.