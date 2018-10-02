Заместителя министра по развитию Дальнего Востока освободили от должности
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении заместителя министра по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова от должности. Сделать это попросил сам Ниязметов.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Артур Ниязметов занимал свой пост с июля 2015 года. В сферу его компетенций входили вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение государственных инвестиций в макрорегион, пишет EastRussia.
До прихода в министерство Артур Ниязметов год отвечал за реализацию инфраструктурных проектов в ОАО «Российские сети», а также занимался вопросами реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, государственных программ регионального развития, межбюджетными отношениями в российских министерствах регионального развития, энергетики и финансов.
Ниязметов стал третьим замглавы Минвостокразвития, покинувшим ведомство за последние несколько месяцев. Ранее свои посты покинули Александр Осипов и Сергей Качаев. отмечает ТАСС.
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