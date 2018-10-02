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сегодня, 08:07 20

Заместителя министра по развитию Дальнего Востока освободили от должности

Заместителя министра по развитию Дальнего Востока освободили от должности
Фото: minvr.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении заместителя министра по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова от должности. Сделать это попросил сам Ниязметов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Артур Ниязметов занимал свой пост с июля 2015 года. В сферу его компетенций входили вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение государственных инвестиций в макрорегион, пишет EastRussia.

До прихода в министерство Артур Ниязметов год отвечал за реализацию инфраструктурных проектов в ОАО «Российские сети», а также занимался вопросами реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, государственных программ регионального развития, межбюджетными отношениями в российских министерствах регионального развития, энергетики и финансов.

Ниязметов стал третьим замглавы Минвостокразвития, покинувшим ведомство за последние несколько месяцев. Ранее свои посты покинули Александр Осипов и Сергей Качаев. отмечает ТАСС.

Просмотров всего: 5116

#Дальний Восток


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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    6 часов назад

    У нас в стране освобождают из мест заключения и от должности.

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    щас снова кто то с области взлетит

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    наверно Косолапов полетит

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    Братеев1

    наверно Косолапов полетит



    косолапый в мэрии то дубом сидел,

    ему летать только в ж..у носом.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    5 часов назад

    Бодрячок сейчас кого-то из кожемякинской кодлы набирать будет, видать под них вакансии готовят... С Сахалина то сейчас их пнут, кому они без "папы" там нужны?

  • Tina22

    Tina22
    4 часа назад

    ой какая лялюшка на фото. прям с дет садика что ли?

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    А что, у этого "лялюшки" своего "папы" нет? Как же он тогда туда попал?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    домовенокА что, у этого "лялюшки" своего "папы" нет? Как же он тогда туда попал?


    товарищь наш, амурский. Видимо сам пробился.

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    Сан Саныч кравчик , вышибает не своих, хотя этот артур понт безпонтовый

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    Сан Саныч красавчик , вышибает не своих, хотя этот артур понт безпонтовый

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    А здесь красавчики сансанычевых вышибают)) круговорот чиновников в природе, однако...

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    А может марценко полетит за этим портфелем?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    Tina22

    ой какая лялюшка на фото. прям с дет садика что ли?



    окончил школу с золотой медалью, Хабаровскую академию экономики и права с отличием, постоянно выигрывал различные школьные олимпиады, уже 10 лет, то есть, где-то с 22 лет, преподает в вузах. Может быть, если хорошо учиться, то можно и чего-то добиться?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Теперь в армию заберут...

  • Ярославович

    Ярославович
    2 часа назад

    Козлову умные не нужны, сейчас это место займёт наверное Донец. Козлов в любом случае будет верстать команду дураков под себя. В Амурке Козлов с Донцом уголь с землёй бодяжили, чего-то будут бодяжить в Москве. Для Козлова ценны такие кадры, которые умеют бодяжить.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    alex 3

    домовенок

    А что, у этого "лялюшки" своего "папы" нет? Как же он тогда туда попал?



    товарищь наш, амурский. Видимо сам пробился.



    Ниязметов Артур Камилович

    Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

    Артур Ниязметов родился в 1986 году в городе Свободный, Амурская область. Сначала юноша учился в школе № 12, затем родители перевели сына в гимназию № 9, которую он окончил с золотой медалью. C 4 клacca увлекся футболом, в последствии играл в составе команды «Спартак» при Доме детского творчества. Артур неоднократно становился победителем и призером школьных конкурсов и олимпиад, был гордостью гимназии и в учебе, и в спорте.

    В 2007 году с отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственные и муниципальные финансы», после учился в аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ на кафедре «Финансы». В 2010 году в завершил обучение и защитил диссертацию на тему: «Совершенствование межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации», получив ученую степень кандидата экономических наук.

    https://ruspekh.ru/people/item/niyazmetov-artur-kamilovich

    *** сбежал от бодрячка? Орлову на заметку - надо брать: судя по всему, парень умница )

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Myxira

    alex 3

    домовенок

    А что, у этого "лялюшки" своего "папы" нет? Как же он тогда туда попал?



    товарищь наш, амурский. Видимо сам пробился.


    Ниязметов Артур Камилович

    Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

    Артур Ниязметов родился в 1986 году в городе Свободный, Амурская область. Сначала юноша учился в школе № 12, затем родители перевели сына в гимназию № 9, которую он окончил с золотой медалью. C 4 клacca увлекся футболом, в последствии играл в составе команды «Спартак» при Доме детского творчества. Артур неоднократно становился победителем и призером школьных конкурсов и олимпиад, был гордостью гимназии и в учебе, и в спорте.

    В 2007 году с отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственные и муниципальные финансы», после учился в аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ на кафедре «Финансы». В 2010 году в завершил обучение и защитил диссертацию на тему: «Совершенствование межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации», получив ученую степень кандидата экономических наук.

    https://ruspekh.ru/people/item/niyazmetov-artur-kamilovich

    *** сбежал от бодрячка? Орлову на заметку - надо брать: судя по всему, парень умница )



    Такие умники Козлову не нужны! Бледно будет выглядеть на фоне кандидата экономических наук )))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Myxira

    https://ruspekh.ru/people/item/niyazmetov-artur-kamilovich


    *** сбежал от бодрячка?



    Было первой мыслью



    Орлову на заметку - надо брать: судя по всему, парень умница )



    Думаете вернётся?!

    И лапуська такой

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Да о чем вы говорите тут? Будь хоть ты трижды самый умный, но без волосатой руки никуда не пролезть в политике. Он уже не просто мальчик- лапочка, а один из шайки по распилу бюджетных средств. Можно крест ставить.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Теперь в армию заберут...



    После 27 лет только на сборы... )



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