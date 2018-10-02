У Львов обострится чувство долга, Раки помирятся с другом: прогноз на 2 октября

Восход Солнца: 06:31

Заход Солнца: 18:07

Солнце в Весах.

Овен. Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности.

Телец. Вам претит даже сама мысль о том, что что-то может пойти не по плану. Вы заранее все тщательно продумали, созвонились с нужными людьми и даже разослали по почте письма с анкетой.

Близнецы. Отличный день для представителя этого знака, который решил заняться духовными практиками, расслабиться и отдохнуть от рабочей суеты. Все сложится даже лучше, чем вы ожидали.

Рак. Звезды рекомендуют без всяких колебаний и сомнений первым пойти и помириться с близким другом. Все то, что вам наговорили друг про друга, скорей всего, неприкрытая ложь.

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Лев. Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте.

Дева. Отличный день для представителя этого знака, который решил сходить в салон красоты и устроить шопинг. Вы так уверенно себя чувствуете, когда на счете есть приличная сумма.

Весы. Звезды обещают насыщенный день, новые встречи и эмоциональные всплески. Не пытайтесь переложить на других свои хлопоты и заботы.

Скорпион. Благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно.

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Стрелец. Погода улучшится, и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние.

Козерог. Звезды советуют легко шагать по жизни, а не придумывать себе проблемы в любой сфере.

Водолей. Активные действия конкурентов могут заставить принять ряд важных мер, влияющих на ценовую политику, что может осложнить деятельность многих бизнесменов и предпринимателей.

Рыбы. Самочувствие отличное, вы энергичны и полны сил. Вам необходим выход скопившейся энергии.

Астролог: Вальдемар Небоходцев