Умер французский шансонье Шарль Азнавур

Фото: Global Look Press

1 октября скончался французский шансонье, композитор, актер и поэт армянского происхождения Шарль Азнавур. Ему было 94 года. Об этом сообщил AFP со ссылкой на пресс-секретаря певца. По его словам, музыкант, в прошлом месяце вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме во Франции.

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1 200 песен. Известность пришла к нему в 1940-х годах, когда он начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф.

Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже. Свой первый альбом он выпустил в 1953 году. С тех пор певец выпустил более 40 пластинок. В числе известных песен шансонье – «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и другие. Многие песни он написал для таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Жильбер Беко, Жюльетт Греко. Его песни включили в свой репертуар Рэй Чарльз, Фред Астер, Лайза Миннелли и другие мировые звезды. Азнавур снялся в 60 фильмах.

Фото: infograficos.estadao.com.br

В Москве Шарль Азнавур выступал дважды – 20 апреля 2007 года и 3 октября 2014 года. В 2010 году он получил почетный знак «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». В 2014 году ему вручили нагрудный знак российского МИДа «За вклад в международное сотрудничество». В августе 2017 году он получил именную звезду на Голливудской аллее славы, пишет «Коммерсант».

В 1988 году американский канал CNN и журнал Time назвали Шарля Азнавура лучшим эстрадным певцом XX века.