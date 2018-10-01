Супергерои устроили танцевальный флешмоб на набережной Благовещенска

В минувшие выходные на набережной Благовещенска вновь выступили супергерои. На этот раз их стало еще больше: к Железному человеку, Бэтмену, Халку присоединились Дэдпул, Харли Квин, Супермен и даже панда. Флешмоб собрал немало зрителей, некоторые из них сами пришли в масках.

Артисты называют себя представителями вселенной Благвелл, названной по аналогии с известной киновселенной Марвелл. Супергерои вместе с зумба-танцорами показывали танцы с акробатическими элементами. В перерывах между танцами каждый мог сфотографироваться с любимыми персонажами.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом инициативная группа молодых благовещенцев уже устраивала спонтанный флешмоб: нарядившись в костюмы супергероев, они вышли на набережную.