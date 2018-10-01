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Супергерои устроили танцевальный флешмоб на набережной Благовещенска

Супергерои устроили танцевальный флешмоб на набережной Благовещенска

В минувшие выходные на набережной Благовещенска вновь выступили супергерои. На этот раз их стало еще больше: к Железному человеку, Бэтмену, Халку присоединились Дэдпул, Харли Квин, Супермен и даже панда. Флешмоб собрал немало зрителей, некоторые из них сами пришли в масках.

Артисты называют себя представителями вселенной Благвелл, названной по аналогии с известной киновселенной Марвелл. Супергерои вместе с зумба-танцорами показывали танцы с акробатическими элементами. В перерывах между танцами каждый мог сфотографироваться с любимыми персонажами.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом инициативная группа молодых благовещенцев уже устраивала спонтанный флешмоб: нарядившись в костюмы супергероев, они вышли на набережную.

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#отдых


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Комментарии
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  • Lexich

    Lexich
    1 час назад

    amur.info, вы информацию проверяйте перед тем как публиковать! Это не зрители были в масках, а девочки из ФИТНЕС-СТУДИИ "Sky Fit". Это был совместный проект студии Sky Fit и супергероев Благвелл, посвященный последним тёплым денькам

  • Verycha

    Verycha
    50 минут назад

    Добрый вечер! На сколько достоверна Ваша новость?? Флэшмоб был совместный с девочками из фитнес студии SKY FIT. В масках пришли не зрители, а сами девочки приготовили заранее для шоу. Вот так сплетни и рождаются... мда...

  • Verycha

    Verycha
    50 минут назад

    Добрый вечер! На сколько достоверна Ваша новость?? Флэшмоб был совместный с девочками из фитнес студии SKY FIT. В масках пришли не зрители, а сами девочки приготовили заранее для шоу. Вот так сплетни и рождаются... мда...

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    А видео будет?

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