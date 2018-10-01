Ко Дню пожилого человека пенсионерам бесплатно сделают педикюр

Пожилым благовещенцам предлагают бесплатно сделать педикюр. Благотворительную акцию запустили в одной из студий красоты. Ее приурочили ко Дню пожилого человека. Записаться на процедуру могут все желающие пенсионеры. Организаторы акции проводят её второй раз.

«Сама я не могу уже ухаживать за ногами. Мне дочка или внучка помогает. Потому что ноги уже не могу подвернуть сюда, мне это доставляет трудность», – рассказала участница акции Лидия Смирнова.

«Акция будет проходить пять месяцев – весь зимний период. Мы будем сотрудничать с домами престарелых. Обслуживать их на выезде, потому что приехать к нам у них нет возможности», – пояснила руководитель студии Оксана Стрелец.