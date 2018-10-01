Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке

Фото: культура.рф

Артисты Амурского народного хора стали победителями окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля. В понедельник утром, 1 октября, победителей встретили на железнодорожном вокзале.

Конкуренцию амурским артистам составили академические и народные хоры образовательных учреждений и учреждений культуры из Якутии, Хабаровска, Приморья, с Сахалина.

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В направлении «народное хоровое искусство» Амурскую область представляли артисты из областного дома народного творчества. Они участвовали в конкурсе в третий раз и впервые победили. Недавно к вокальной группе хора добавилась и хореографическая. Хор создан в 1958 году. Сейчас им руководит Ирина Васенко. В репертуаре музыкального коллектива — русские народные и казачьи песни.

После победы в регионе хор рекомендовали для участия в финальном этапе фестиваля, который пройдет в ноябре этого года в Москве.

«В нас многие верили, прекрасные дружеские отношения, замечательно творчество, мы сейчас на таком пике находимся! У нас молодежка, у нас не пожилые! У нас мужской сильный состав, поэтому все были потенциалы, чтобы победить», – рассказала Ирина Васенко.

«Наша задача – отправить ребят в ноябре в Москву, сейчас главный вопрос – на какие деньги. Будем искать, будем обращаться к губернатору области. Коллективу в этом году 60 лет, и в ноябре у них большой отчетный концерт. И сразу после этого концерта они отправляются покорять Москву», – добавила директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко.