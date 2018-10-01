Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:56 1

Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке

Амурский народный хор признан лучшим на Дальнем Востоке
Фото: культура.рф

Артисты Амурского народного хора стали победителями окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля. В понедельник утром, 1 октября, победителей встретили на железнодорожном вокзале.

Конкуренцию амурским артистам составили академические и народные хоры образовательных учреждений и учреждений культуры из Якутии, Хабаровска, Приморья, с Сахалина.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

В направлении «народное хоровое искусство» Амурскую область представляли артисты из областного дома народного творчества. Они участвовали в конкурсе в третий раз и впервые победили. Недавно к вокальной группе хора добавилась и хореографическая. Хор создан в 1958 году. Сейчас им руководит Ирина Васенко. В репертуаре музыкального коллектива — русские народные и казачьи песни.

После победы в регионе хор рекомендовали для участия в финальном этапе фестиваля, который пройдет в ноябре этого года в Москве.

«В нас многие верили, прекрасные дружеские отношения, замечательно творчество, мы сейчас на таком пике находимся! У нас молодежка, у нас не пожилые! У нас мужской сильный состав, поэтому все были потенциалы, чтобы победить», – рассказала Ирина Васенко.

«Наша задача – отправить ребят в ноябре в Москву, сейчас главный вопрос – на какие деньги. Будем искать, будем обращаться к губернатору области. Коллективу в этом году 60 лет, и в ноябре у них большой отчетный концерт. И сразу после этого концерта они отправляются покорять Москву», – добавила директор Амурского областного дома народного творчества Анна Филоненко.

Просмотров всего: 115

#конкурсы #культура


Культура

Умер французский шансонье Шарль Азнавур
Общество

Монументальный уличный рисунок появится на стене благовещенского здания
Общество

Участница «Амурской осени» попала в Благовещенске в больницу

Культура 1

В Благовещенске впервые прошел фестиваль огненных искусств (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • svet_70_77

    svet_70_77
    3 часа назад

    Что за прикол одно и то же каждый день повторять?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь