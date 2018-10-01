На Амурский ГПЗ доставили теплообменник весом в 50 тонн

На Амурском газоперерабатывающем заводе неподалеку от Свободного установили новое оборудование для производства гелия – теплообменный аппарат, который будет очищать газ от примесей. Запустить его в работу планируют в 2021 году. Всего на Амурском ГПЗ теплообменников будет три.

Рабочие Амурского газоперерабатывающего завода готовятся к монтажу ключевого оборудования. Теплообменный аппарат будет задействован в производстве гелия. Его длина – 12,5 метра, а вес – около 49 тонн. Рабочие поднимут оборудование на высоту примерно 30 метров. Его нужно поместить в эту металлическую конструкцию.

«Стандартная разность температур для стандартных теплообменников – это порядка 200 градусов. Здесь мы можем охладить и, соответственно, нагреть до разницы в 400 градусов. Достигается это конструктивной особенностью: теплообменник состоит из пучка труб мелкого диаметра – 20 миллиметров. Этих трубок около пятисот, они вкручены в спираль и за счет этого достигается поверхность теплообмена – 1 600 квадратных метров. Это четвертая часть футбольного поля», – рассказал замглавного инженера ООО «Газпром переработка Благовещенск» Евгений Шилкин.

Теплообменный аппарат будет очищать гелий от примесей. Всего таких теплообменников здесь будет три. Остальные доставят на место в 2019 и 2021 году.

Это первый теплообменный аппарат, построенный в России. Производство наладили под Санкт-Петербургом. До этого теплообменный аппараты делали только две страны в мире – США и Германия.

В Приамурье габаритное оборудование доставляли по железной дороге, везти пришлось месяц. Чтобы управиться с такими объектами, на стройке используют особенные краны. Этот – высотой 108 метров и грузоподъемностью 1 600 тонн – один из четырех в мире и единственный в России.

«Особенность и плюсы всех кранов в том, что мы экономим время стройки. Потому что мобилизовать, собрать и совершить подъем – это гораздо быстрее, чем использовать какие-то альтернативные методы подъема такого большого оборудования. Для того, чтобы использовать эти краны, не требуется каких-то специальных площадок, специальной подготовки. Грубо говоря, уплотненный грунт, плиты. Всё – кран стоит», – пояснил заместитель руководителя проекта Амурского ГПЗ компании «Мамут» Сергей Макаров.

Сейчас на стройке Амурского ГПЗ трудится почти семь тысяч человек. В следующем году приедут еще 15 тысяч человек. Теплообменный аппарат вместе с первой технологической линией пустят в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Очереди завода будут запускать постепенно до 2024 года. А амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим производителем гелия в мире. В компании «Газпром переработка Благовещенск» уверяют – для сотрудников и жителей области завод опасности не представляет. Его строят по самым современным международным стандартам. В будущем здесь планируют получать до 60 миллионов кубометров газа в год.