На благоустройство набережной от Пионерской до Театральной потратят более 650 миллионов

На выполнение работ по завершению строительства двух участков благовещенской набережной городская администрация отыграла аукцион. Из бюджетов разных уровней на работы будет потрачено 654 629 982 рубля. По контракту, участки прибрежной территории от Пионерской до Театральной должны преобразиться чуть больше, чем за год. Работы должны выполнять сразу на двух участках – № 7 и № 8.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства». Средства были выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Согласно графика, всего будет 17 этапов работ. И первые три из них должны быть закончены уже в 2018 году. Первый этап – благоустройство и отсыпка территории – начнется в текущем октябре. Работы эти продолжатся в ноябре, а уже в декабре подрядчик должен заняться ливневой канализацией и гидротехническими решениями.

Судя по аукционной документации, работы будут продолжаться весь год без перерывов и закончатся до 30 ноября 2019 года. За это время должны быть проведены строительные, монтажные, земляные работы, проложена канализация, выполнено благоустройство с проездом и пешеходными ограждениями, смонтировано видеонаблюдение.

А на участке номер 8, который тянется от Пионерской до Шимановского, появится «подпорная стенка цветника с сидениями». Указано, что она будет 276-метровой. Из брусьев установят элементы каркаса – сидение скамьи, которое покроют лаком.

На участие в аукционе для проведения работа на двух участках набережной была подана всего одна заявка – от благовещенской компании ООО «Сервер». Как единственный участник она и займется работами.

В июле текущего года на месте будущих работ побывали городские и областные власти. Уже тогда прозвучало, что на берегоукрепление набережной Амура из федерального бюджета поступили 600 миллионов рублей. О возобновлении работ по реконструированию берега Амура сообщал и министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов.

Работы по берегоукреплению набережной в Благовещенске начались в 2008 году. За это время из 10 участков протяженностью восемь километров сдали четыре. После того как завершат отрезок от Пионерской до Театральной, власти планируют заняться «Золотой милей».