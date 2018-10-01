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Почти 30 процентов участников голосования на Амур.инфо не следят за выборами губернаторов у соседей

Почти 30 процентов участников голосования на Амур.инфо не следят за выборами губернаторов у соседей
Фото: vedomosti.ru

На Амур.инфо завершилось очередное недельное голосование. Пользователи сайта отвечали на вопрос: «Вы следите за выборами губернаторов в соседних регионах?» В итоге из 763 проголосовавших 224 человека (это 29,4 % от общего числа) выбрали вариант ответа «Нет, кто бы ни победил, ничего не изменится».

На втором месте по популярности ответ: «Да, потому что такая борьба между партиями разгорелась впервые». За него проголосовали 150 человек, или 19,7 %. Еще 130 человек, или 17 %, ответили «Да, я жду перемен и радуюсь, если они происходят».

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75 человек, или 9,8 % выбрали вариант «Мне все равно». 69 участников голосования, или 9 % ответили, что следят за выборами, так как им важно знать, что происходит у соседей. Почти столько же – 68 человек, или 8,9 % – не следят за выборами, намереваясь потом прочитать обо всем в интернете. Еще 46 проголосовавших, или 6 % ответили, что не следят за выборами, так как они им не интересны.

И один участник голосования предложил свой вариант ответа. Он написал, что следит за выборами, считая происходящее «сигналом для власти, что не все спокойно в государстве».

Между тем на Амур.инфо стартовало следующее голосование. Пользователям предлагается ответить на вопрос об аналоговом телевидении.

Знаете ли вы, что аналоговое телевидение отключат в январе 2019 года?

Да, я давно уже смотрю цифровое телевидение

Да, планирую покупать новый телевизор или приставку к нему

Да, я или мои родственники останутся без телевидения

Не знал, придется купить новый телевизор или приставку

Не знал, теперь придется забыть о телевидении

Я вообще не смотрю телевизор

Я смотрю кабельное (спутниковое, IPTV) телевидение

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#жизнь


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