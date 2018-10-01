В Сковородинском районе пенсионерку задушили бинтом

Фото: AstroMeridian.Ru

В селе Невер Сковородинского района в своем доме была задушена женщина 1951 года рождения. О совершении убийства стало известно после того, как жители поселка обратили внимание на разбитое оконное стекло.

Через окно люди увидели, что хозяйка лежит на полу и не подаёт признаков жизни. Они обратились в полицию. Прибывшим на вызов полицейским пришлось взламывать входную дверь, чтобы попасть в дом. В одной из комнат обнаружили тело женщины 1951 года рождения с признаками насильственной смерти. Вещи были разбросаны, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе провели подворовые обходы, опросили более ста местных жителей. В результате установили, что к произошедшему могут быть причастны двое братьев. Один проживает в селе Невер, другой приехал к нему в гости из Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, приезжий мужчина на допросе рассказал, что 29 августа он приехал в гости к брату и они стали распивать спиртные напитки. Когда деньги закончились, решили украсть их у пожилой соседки. Около полуночи мужчины, посчитав, что женщина крепко спит, проникли к ней в дом, разбив оконное стекло. Однако она услышала шум и вышла к незваным гостям. Старший из братьев, используя бинт, которым женщина фиксировала поврежденную руку, задушил ее. После этого подследственные осмотрели дом и личные вещи погибшей и забрали около 5 тысяч рублей.

По фактам убийства и кражи следственными органами возбуждено уголовное дело.

Оба обвиняемых находятся под стражей.