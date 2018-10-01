Александр Плешкевич стал первым заммэра Благовещенска

Фото пресс-службы администрации Благовещенска

В администрации Благовещенска произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя мэра города был назначен Александр Плешкевич.

Как сообщает пресс-служба городских властей, Плешкевич будет курировать вопросы архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Приамурья. На новую должность его назначили с 1 октября.

Александр Валентинович родился в Благовещенске в 1963 году. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Сельскохозяйственное строительство», квалификация – инженер-строитель.

С 1985 года работал старшим инженером-строителем в управлении сельского хозяйства Серышевского райисполкома, затем, с 1986 по 1988 год, был старшим инженером-строителем, ведущим инженером-строителем по технадзору, главным инженером-строителем Серышевского районного агропромышленного объединения. В 1988-1993 годах работал инженером в институте «Амургипроводхоз».

В 1993-2002 годах был техником, а затем – начальником ремонтно-восстановительной службы муниципального предприятия «Гортеплосети».

В 2002 году Александр Валентинович поступил на муниципальную службу в администрацию Благовещенска и с 2002 по 2016 годы занимал должности: заместитель начальника отдела муниципального контроля земельного управления, начальник отдела муниципального земельного контроля земельного управления, заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, заместитель начальника земельного управления.

В 2016 году был назначен на должность первого заместителя министра транспорта и строительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, два заместителя мэра Благовещенска – Олег Залива и Олег Косолапов – покинули свои посты.