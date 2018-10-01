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1октября
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сегодня, 19:04 1

5 октября в Белогорске состоится общегородской субботник

Общегородской субботник проведут в Белогорске 5 октября. Принять участие в наведении чистоты на территории муниципалитета приглашаются коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, жители многоквартирных домов и частного сектора.

«Осенняя уборка в городе уже стартовала, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова. – Первыми участниками акции стали студенты Белогорска. В середине сентября они ликвидировали несанкционированную свалку в районе ипподрома. Свой вклад в благоустройство уже вносят школьники и работники образовательных организаций. Они очищают от мусора и листвы территории у школ и детских садов».

В управлении ЖКХ отметили, что традиционно участие в общегородском субботнике примут работники администрации и ее структурных подразделений. В перечне работ – уборка мусора и листвы. В ближайшее время будет составлен график проведения уборки.

По вопросам организации и проведения субботника обращаться по телефону: 2-00-93, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#администрация Белогорска


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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    2 часа назад

    Мелюков респект. Баёшь в Благовещенске такойже! общегородской! с бесплатным инвентарем и грузовиками. Вове на полигон больше денег.

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