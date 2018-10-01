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сегодня, 17:01 0

В Белогорске стартовал отопительный сезон

В дома Белогорска постепенно поступает тепло. Отопительный сезон на территории муниципалитета начался в соответствии с постановлением главы города Станислава Мелюкова, 1 октября. Он стартовал раньше наступления соответствующих климатических норм. Запуск отопления – это сложный технологический процесс, отмечают в управлении ЖКХ.

«Оборудование на котельных запустили утром, но надо иметь в виду, что нагретый теплоноситель должен сначала дойти на центральные тепловые пункты, – пояснила специалист управления ЖКХ Инна Галстян. – После подачи отопления ресурсоснабжающей организацией наступает этап запуска непосредственно в домах. Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей организации. Они открывают запорную арматуру».

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Специалисты подчеркивают, что время поступления тепла в жилой фонд города зависит от протяженности сетей, а также удаленности объектов от котельной. Если для сравнительно небольших котельных запуск тепла проходит достаточно быстро, то для котельной «Транспортная» необходимо время. Это единственный объект в городе, который подает тепло сразу на 168 объектов. 101 из них – многоквартирные дома.

Кроме этого, отличается технология заполнения ее системы. Сначала необходимо нагреть более полутора тысяч тонн теплоносителя, который поступит в теплотрассу до полного заполнения и создания необходимого давления. Только после этого начнется последовательное заполнение тепловых систем домов с продолжением подготовки исходной воды. Котельные, уже ранее подававшие горячую воду в таком объеме, в этом не нуждаются, так как их теплотрассы уже заполнены горячей водой, и требуется только последовательное заполнение отопительных систем домов.

«Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет, – поясняет Инна Галстян. – В таком случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию. Причиной этого чаще всего является наличие воздуха в отопительном приборе, то есть система завоздушена из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя в системе. Иногда для устранения данной проблемы необходим доступ в квартиру для стравливания воздуха из отопительного прибора. В случае обнаружения течей в системе теплоснабжения в квартире необходимо сразу сообщить в управляющую компанию».

Ранее сообщалось, что Белогорск досрочно, до наступления отопительного сезона, создал нормативный запас угля и мазута.

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#администрация Белогорска


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