В Белогорске стартовал отопительный сезон

«Оборудование на котельных запустили утром, но надо иметь в виду, что нагретый теплоноситель должен сначала дойти на центральные тепловые пункты, – пояснила специалист управления ЖКХ Инна Галстян. – После подачи отопления ресурсоснабжающей организацией наступает этап запуска непосредственно в домах. Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей организации. Они открывают запорную арматуру».

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

Специалисты подчеркивают, что время поступления тепла в жилой фонд города зависит от протяженности сетей, а также удаленности объектов от котельной. Если для сравнительно небольших котельных запуск тепла проходит достаточно быстро, то для котельной «Транспортная» необходимо время. Это единственный объект в городе, который подает тепло сразу на 168 объектов. 101 из них – многоквартирные дома.

Кроме этого, отличается технология заполнения ее системы. Сначала необходимо нагреть более полутора тысяч тонн теплоносителя, который поступит в теплотрассу до полного заполнения и создания необходимого давления. Только после этого начнется последовательное заполнение тепловых систем домов с продолжением подготовки исходной воды. Котельные, уже ранее подававшие горячую воду в таком объеме, в этом не нуждаются, так как их теплотрассы уже заполнены горячей водой, и требуется только последовательное заполнение отопительных систем домов.

«Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет, – поясняет Инна Галстян. – В таком случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию. Причиной этого чаще всего является наличие воздуха в отопительном приборе, то есть система завоздушена из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя в системе. Иногда для устранения данной проблемы необходим доступ в квартиру для стравливания воздуха из отопительного прибора. В случае обнаружения течей в системе теплоснабжения в квартире необходимо сразу сообщить в управляющую компанию».

Ранее сообщалось, что Белогорск досрочно, до наступления отопительного сезона, создал нормативный запас угля и мазута.