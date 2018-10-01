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сегодня, 16:44 0

В Белогорске неизвестные попытались похитить банкомат

В Белогорске неизвестные попытались похитить банкомат
Фото: amur28.info

30 сентября в 04:43 в полицию Белогорска поступило сообщение об инциденте по адресу: улица Садовая, 19. Неизвестные пытались похитить банкомат из помещения банка «Газпром».

Как пишет ИА «Амур28.инфо», по фотографиям, которые распространяются через социальные сети, видно, что злоумышленники взломали устройство для снятия и приема денежных средств.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая лиц, причастных к преступлению.

Как отмечается, более подробная информация по факту случившегося не разглашается в интересах следствия.

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#Белогорск #криминал #происшествия


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