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сегодня, 16:55 0

По факту смертельного ДТП в Соловьевске возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Соловьевске возбуждено уголовное дело
Фото: instagram.com/mreporter_blg

По факту трагического ДТП, которое произошло в Соловьевске Тындинского района, правоохранители возбудили уголовное дело. Статья – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщало Амур.инфо два автомобиля столкнулись 30 сентября около 10 часов утра. Погиб водитель отечественного автомобиля. Водитель и пассажиры иномарки пострадали. По уточненным данным, в автомобиле находилось 4 человека, сообщили в пресс-службе областного УВД.

Теперь полицейским предстоит разобраться, что привело к гибели человека. Местные жители утверждают, что в иномарке и пассажиры, и водитель были нетрезвы.

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт


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