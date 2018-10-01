Экс-министр соцзащиты Приамурья Юлия Рябинина вернулась с Сахалина

Как стало известно Амур.инфо, в Приамурье с Сахалина вернулась бывший министр социальной защиты населения Юлия Рябинина. На остров она переехала в конце 2016 года, там она работала первым заместителем главы Холмского района. Теперь Юлия Николаевна вновь будет жить и трудиться в Амурской области.

Официально информацию о назначении информагентству не подтвердили, однако, как сообщил источник, Юлия Рябинина заняла должность заммэра Благовещенска по социальным вопросам. К обязанностям она приступает завтра, 2 октября.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства и Амурский государственный университет. С 1984 по 1995 год Юлия Николаевна работала в банковской сфере.

После этого в течение двух лет она занимала должность бухгалтера в Архаринской поселковой администрации Амурской области. С 1997 по 2007 год работала в администрации Архаринского района, сменила несколько должностей. С 2007 года по 2011 год занимала пост заместителя министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года она стала исполняющей обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. Последним рабочим днем в областном правительстве Амурской области стало 25 ноября 2016 года.

В конце 2016 года Юлия Рябинина переехала на Сахалин, где была назначена первым заместителем главы Холмского района Андрея Сухомесова. Однако теперь, судя по информации на сайте администрации Холмского района, эти обязанности исполняет другой человек с приставкой и.о.