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Экс-министр соцзащиты Приамурья Юлия Рябинина вернулась с Сахалина

Экс-министр соцзащиты Приамурья Юлия Рябинина вернулась с Сахалина

Как стало известно Амур.инфо, в Приамурье с Сахалина вернулась бывший министр социальной защиты населения Юлия Рябинина. На остров она переехала в конце 2016 года, там она работала первым заместителем главы Холмского района. Теперь Юлия Николаевна вновь будет жить и трудиться в Амурской области.

Официально информацию о назначении информагентству не подтвердили, однако, как сообщил источник, Юлия Рябинина заняла должность заммэра Благовещенска по социальным вопросам. К обязанностям она приступает завтра, 2 октября.

Юлия Рябинина родилась 11 марта 1965 года в городе Новосибирске. Окончила Хабаровский институт народного хозяйства и Амурский государственный университет. С 1984 по 1995 год Юлия Николаевна работала в банковской сфере.

После этого в течение двух лет она занимала должность бухгалтера в Архаринской поселковой администрации Амурской области. С 1997 по 2007 год работала в администрации Архаринского района, сменила несколько должностей. С 2007 года по 2011 год занимала пост заместителя министра социальной защиты населения Амурской области.

С 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года она стала исполняющей обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. Последним рабочим днем в областном правительстве Амурской области стало 25 ноября 2016 года.

В конце 2016 года Юлия Рябинина переехала на Сахалин, где была назначена первым заместителем главы Холмского района Андрея Сухомесова. Однако теперь, судя по информации на сайте администрации Холмского района, эти обязанности исполняет другой человек с приставкой и.о.

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#областная власть


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    даже незнаю, достойны ли мы вас Юлия Николаевна, катились бы вы обратно на свой Сахалин, или в какое нибудь Зимбабве. Потому и 2 заммэра ушли место освободили, бабку бы еще забрали

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Прям незаменимые люди! Везде их ждет работа и хлеб соль. А на ее месте кто работал того взашей с работы? Но нет найдут или организуют новое тепленькое местечко. Этих трутней скоро станет больше чем рабочих. Будут сами себя жрать!

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Коммитеты, замы, зам замы, секретари замов и зам замов. Все сплошь родственники. Раковая опухоль вся это чиновничья свора

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Неужели больше никто не достоин, кроме этой попрыгушки, на должность зам мэра?

  • fildeger

    fildeger
    2 часа назад

    На паровоз, да вперед за Кожемяко

  • Кирил

    Кирил
    1 час назад

    Как то это. Захотела поеххала. Захотела вернулась. Место ,вот для работы сразу есть. КТО утвердил и на каких основаниях?

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    кормушка на сахалине опустела без кожемяки, надо полагать. Уходя - уходи. А кого подвинула, вернувшись за амурской пайкой?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Странно... Вроде специалист, которого расхваливают. А оказалась нужна на Сахалине исключительно в Кожемячий период... Где логика?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    От главы Холмска все амурские спецы убегают, КОН здесь ни при чем

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    38 минут назад

    Была номенклатура КПСС, сейчас - номенклатура Власти, партии "Единая Россия" ? )) Никто не подскажет, а как попасть в этот "класс номенклатуры", чтобы вот так легко и просто назначаться на высокие должности ?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    33 минуты назад

    Вероника Н.

    Была номенклатура КПСС, сейчас - номенклатура Власти, партии "Единая Россия" ? )) Никто не подскажет, а как попасть в этот "класс номенклатуры", чтобы вот так легко и просто назначаться на высокие должности ?



    У них свои дети, жены и любовницы ест...

  • Макраме

    Макраме
    13 минут назад

    ФИО

    кормушка на сахалине опустела без кожемяки, надо полагать. Уходя - уходи. А кого подвинула, вернувшись за амурской пайкой?



    Никого не подвинула. Яковлева там была, она в министры образования подалась.

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