Благовещенец просит помочь в поисках вора (видео)

Кадр: видео instagram.com/kriminal.blg

Житель Благовещенска Сергей стал жертвой автомобильного вора. Теперь горожанин ищет очевидцев этого происшествия.

Как сообщил Сергей ИА «Сканер», неизвестный вскрыл и обворовал Toyota Wish серого цвета. Это произошло 30 сентября около 06:00 в наружном дворе дома № 10/6 по Игнатьевскому шоссе.

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«Вытащил абсолютно всё. (…) Затем он по Кантемирова пересек Игнатьевское шоссе и отправился через дворы в сторону "Авоськи". Некоторые вещи выбросил около мусорных контейнеров рядом с магазином», – поведал Сергей.

ИА «Амур.инфо» горожанин уточнил, что вор похитил даже очки, иконку, одеколон и часы. Также прибрал к рукам документы и чеки.

Злоумышленник, говорит Сергей, был одет в серый пуховик без рукавов с черной толстовкой под ним, темные джинсы. Наворованное мужчина нес в белом мешке до «Авоськи».

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что 30 сентября поступило заявление по факту кражи, возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сергей просит откликнуться возможных очевидцев происшествия, тех, у кого есть записи с видеорегистраторов. Любую информацию он просит сообщать ему по телефону 8-924-676-17-90.

Видео: instagram.com/kriminal.blg